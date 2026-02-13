Vi söker en Studiehandledare i Swahili
2026-02-13
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vi söker en studiehandledare i Swahili som skall arbeta med studiehandledning på modersmålet. Arbetet som
studiehandledare innebär att:
* Vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen.
* Ge termer och begrepp både på svenska och på elevens modersmål.
* Öka elevens möjligheter att uppnå kursplanens mål
Arbetet innebär att ge en stödinsats som regleras i Skolförordningen 5 kap. Stödet riktar sig till elever som inte behärskar
svenska tillräckligt bra för att aktivt kunna delta i undervisningen och kunna följa kursplanen.Arbetet innebär att ha ett nära samarbete med undervisande lärare på skolan och vara en kontakt mellan lärare och elev.Kvalifikationer
Du har goda kunskaper både i Swahili och svenska språket. Gärna med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Som person har du ett stort intresse för att stödja eleverna i deras skolarbete. Du är strukturerad och samtidigt van vid att
hitta flexibla lösningar. Tjänsten kräver flexibilitet, god samarbetsförmåga likväl som att kunna arbeta självständigt.Du behöver vara lyhörd och samarbetsvillig.
Blir du inspirerad av vad du läser och svarar du upp mot våra förväntningar släpp då allt vad du har och sök tjänsten!
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
