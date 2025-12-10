Vi söker en skiftgående tekniker - Helsingborg

Processbemanning Svenska AB / Driftmaskinistjobb / Helsingborg
2025-12-10


Vi söker en skifttekniker i Helsingborg!
Vill du spela en central roll i en verksamhet där tillförlitlighet, teknik och problemlösning står i fokus? Nu söker vi skiftgående tekniker som trivs med ansvar, självständigt arbete och tekniska utmaningar.
Om rollen
Som Skifttekniker ansvarar du för att vår kunds produktion fungerar optimalt under ditt skift. Du arbetar självständigt och förväntas prioritera, hantera och lösa tekniska problem på egen hand. Rollen omfattar både akut felavhjälpning och planerat förebyggande underhåll, samt dokumentation i underhållssystemet Maintmaster.
Du arbetar nära operatörer och övriga tekniker och rapporterar till Teknisk Samordnare/Gruppledare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Akut felavhjälpning & felsökning

Självständigt felsöka, analysera och åtgärda maskin- och automationsfel

Leverera snabba och hållbara lösningar för att minimera driftstopp

Dokumentation & rapportering

Rapportera utfört underhåll, felorsaker och reservdelar i Maintmaster

Säkerställa god datakvalitet som bidrar till lärande och förbättring

Prioritering & planering

Bedöma inkommande arbetsorder och akuta insatser

Utföra förebyggande underhåll enligt plan

Självständigt arbete

Agera ensam tekniker på skiftet och fatta beslut under tidspress

Följa säkerhetsföreskrifter och aktivt bidra till en trygg arbetsmiljö

Kvalifikationer
Teknisk erfarenhet inom mekanik, styrteknik och pneumatik Dokumenterad automationskompetens inklusive felsökning, styr- och drivsystem samt givare Erfarenhet av arbete inom skiftgång i industriell miljö Erfarenhet av underhållssystem och extra meriterande om du tidigare arbetat iMaintmaster.
Arbetstider: Förmiddagspass: Måndag - Fredag 07:00-15:30
Eftermiddagspass: Måndag - Torsdag 15:20-23:25, Fredag 15:20-21:30
Vem är du?
Vi söker dig som är:
En problemlösare - du analyserar snabbt och agerar effektivt Självgående och initiativtagande - du driver ditt arbete framåt Strukturerad och metodisk - särskilt vid stress och felsökning Kommunikativ och samarbetsinriktad - du löser problem tillsammans med kollegor
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, och har god förmåga att förstå dokumentation och kommunicera på engelska.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/

Arbetsplats
Processbemanning AB

Kontakt
Processbemanning AB
administration@processbemanning.se
042-210299

Jobbnummer
9638394

