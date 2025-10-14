Vi söker en skadereglerare
2025-10-14
Vi på Länsförsäkringar Östgöta har som mål att skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. På uppdrag av våra kunder, som också är våra ägare arbetar vi samhällsinriktat och stöttande för hela Östergötland. Vi söker dig som trivs med kundkontakt och som har förmågan att kombinera omtanke med tydlighet för att leverera service på bästa sätt.
Som skadereglerare inom Personskadegruppen kommer du att möta våra kunder som vill göra en skadeanmälan med anledning av sjukdom eller ett olycksfall, som har drabbats av personskada till följd av trafik, ansvarsskada och överfall/misshandel. Vi söker nu två medarbetare till Personskadegruppen, en medarbetare till sjuk-och olycksfallsgruppen och en medarbetare till gruppen som hanterar personskador i trafik/ansvar/överfall/misshandel.
Din uppgift är att reglera ärendet utifrån gällande försäkring och villkor eller enligt Skadeståndslagen. Du kommer att ha kontakt med kunden eller dennes ombud under den tid som ärendet handläggs.
Utöver mycket kundkontakt kommer du också ha kontakt med medicinska rådgivare, juridiska ombud, vårdinrättningar och myndigheter m.fl. Tjänsten innebär mycket eget ansvar då du själv utreder och tar beslut i ersättningsfrågor utifrån gällande lag, villkor och praxis. Till din hjälp har du självklart dina engagerade kollegor i gruppen som alltid stöttar och hjälper varandra.
Din bakgrund och erfarenheter
Gymnasiekompetens är ett krav, har du dessutom akademisk examen inom sjukvård eller rehabilitering är det meriterande. Din bakgrund och erfarenheter kan variera men vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kvalificerad handläggning och gärna med inriktning mot sjuk-och olycksfallsärenden eller personskadereglering enligt Skadeståndslagen. Då tjänsten innebär mycket kundkommunikation behöver du kunna uttrycka dig i både tal och skrift på svenska. Har du språkkunskaper utöver svenska och engelska är detta något vi värdesätter.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, målmedveten och har ett stort kundfokus. I arbetet möter du människor i svåra situationer och det är viktigt att du är förtroendeingivande, trygg och tydlig i ditt bemötande.
För att lyckas i rollen är du:
Ansvarsfull
Noggrann
Handlingskraftig
Beslutsam
Självgående
Du är en lagspelare som delar med dig av kunskap och bidrar till gemenskap och en arbetsplats där vi alla kan trivas. Vi verkar på en marknad som ständigt utvecklas och detta kräver att du som person är anpassningsbar, självständig och har ett positivt förhållningssätt till förändringar och nya arbetssätt.
Vidare har du stor empatisk förmåga samt en ambition att driva dina egna ärenden och lösa problem sett ur kundens synvinkel.
Hos oss på skadeavdelningen blir du en del av ett engagerat gäng med högt tempo i en stimulerande miljö där alla medarbetare syns och gör skillnad. Vi har kunderna som ägare och uppdragsgivare vilket skapar stolthet och skiljer oss från andra. För oss är det självklart att vara lösningsorienterade och arbeta tillsammans, för kundens och bolagets bästa.
Mer information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Placering för tjänsten i Sjuk.och olycksfallsgruppen är i Linköping. För tjänsten Personskador i trafik är placeringen Linköping eller Norrköping. Vi vill informera dig om att du som slutkandidat i denna process kommer att genomgå bakgrundskontroller.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta personskadechef, Sophie Aronsson 013- 29 07 24, eller HR-partner Elin Wigert, 013- 29 07 88. Facklig kontaktperson för Forena är Jens Malmqvist, 011-29 02 66. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Östgöta
(org.nr 522001-1224)
Platensgatan 11 (visa karta
)
581 04 LINKÖPING Jobbnummer
9556300