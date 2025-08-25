Vi söker en sjuksköterska!
2025-08-25
Hej!
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete som sjuksköterska?
Just nu söker vi en sjuksköterska till vår sjuksköterskegrupp inom stöd, service och socialpsykiatri. Som sjuksköterska hos oss blir du en del av en grupp bestående av 10st sjuksköterskekollegor. Vi är en liten och tillåtande grupp där du alltid har nära till stöd, erfarenhetsutbyte och ett gott skratt. Här arbetar vi med högt i tak, en positiv atmosfär och en stark teamkänsla!
Vi vill att du ska få en bra start hos oss! Därför erbjuder vi en genomtänkt introduktion med en tydlig plan och mentorskap, så att du får rätt stöd och verktyg för att trivas och utvecklas i din roll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning. Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta kliniskt likväl som med planering, uppföljning och administration/dokumentation. I nära samarbete med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg och meningsfull vardag för patienter som bor i service-, stöd- och gruppbostäder inom Luleå kommun. Patienterna har olika grader av somatiska sjukdomar och funktionsvariationer, såsom exempelvis Downs syndrom och autism, vilket innebär att vårdbehoven varierar. Målgruppen består av patienter från 18 år och uppåt. Om du brinner för att ge god omvårdnad är detta jobb för dig!
Vi arbetar utifrån normaliseringsprincipen, vilket innebär att de som kan, med stöd av baspersonal ska besöka hälsocentralen för bedömningar, provtagningar och annan vård. För de patienter som inte klarar av att ta sig dit erbjuder vi vård och insatser i deras hem.
Du startar din arbetsdag tillsammans med dina kollegor i vårt gemensamma kontor där man fördelar arbetet för dagen. Hos oss är ingen dag den andra lik. Du erbjuds ett självständigt, flexibelt och varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar vården utifrån en god hälso-och sjukvård utifrån patientens behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner internt men även med andra vårdgivare. Du kommer att utföra både planerade och oplanerade besök inom ramen för vårt uppdrag.
Dina arbetstider är enligt schema främst dagtid, men det förekommer även arbete jourtid, kväll och helg.Kvalifikationer
Du som söker ska ha ett genuint intresse för att arbeta med personer med olika typer av somatiska sjukdomar och funktionsvariationer. Vidare söker vi dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har god medicinsk kompetens
• Har god digital kompetens
• Innehar B-körkort
Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom stöd, service och psykiatri.
Som person är du samarbetsorienterad, strukturerad och stabil. I denna process lägger vi stor vikt vid personliga kompetenser.
Låter jobbet spännande? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
