Vi söker en sjöspeditör i Borås

Posti Logistics Staffing AB / Speditörsjobb / Borås
2026-02-02


Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjöspeditör med bakgrund inom internationell logistik. I rollen kommer du att arbeta med planering, koordinering och uppföljning av sjötransporter världen över. Du blir en viktig del hos kund och arbetar nära både kunder och rederier för att säkerställa effektiva, kostnadsmässiga och kvalitativa transportlösningar.

Arbetsuppgifter kan innefatta:
• Ansvara för planering, bokning och uppföljning av sjötransporter (import och export).
• Hantera kundkontakt, transportdokumentation samt sjörelaterade handlingar.
• Skapa, uppdatera och följa upp ärenden i affärs- och transportsystem.
• Arbeta proaktivt med avvikelser, problemlösning och leveransuppföljning i transportkedjan.
• Samverka med rederier, kunder, agenter och interna avdelningar för att säkerställa korrekta och punktliga leveranser.
• Analysera transportflöden och aktivt bidra till förbättringar och effektiviseringar.

Ort: Borås
Omfattning: Heltid

Profil
För att lyckas i rollen ser du förändringar som en positiv utmaning och är flexibel i ditt arbetssätt. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med kunder, rederier och samarbetspartners i en internationell miljö.

Mediterande:
• Erfarenhet av arbete som sjöspeditör.
• God kunskap om sjöfraktsprocesser, Incoterms och transportdokumentation.
• God systemvana och trygg i att arbeta i olika affärs- och transportsystem.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad.
• Förmåga att hantera snabba förändringar och leverera med hög kvalitet även i högt tempo.

Låter detta intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4990".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Frida Stenlund
frida.stenlund@posti.com

Jobbnummer
9718659

