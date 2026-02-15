Vi söker en självgående snickare
Mitt liv som byggare i Sverige AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-02-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungälv
Vi söker en självgående snickare!
Är du en erfaren och driven snickare som trivs med frihet under ansvar? Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, yrkesstolthet och utveckling står i fokus? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Vi söker en självgående snickare som kan ta ansvar för sina egna projekt och arbeta självständigt ute hos kund. Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer.Kvalifikationer
Erfarenhet som snickare
Självgående och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort (krav)
Meriterande
Intresse för att filma och skapa innehåll till sociala medier
Kreativ och bekväm framför kameran
Vi ser gärna att du vill vara med och visa upp våra projekt genom foto och film - perfekt för dig som tycker det är roligt med sociala medier och vill bidra till företagets synlighet.
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Marknadsmässig lön
Låter det intressant?
Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: mittlivsombyggare@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mitt liv som byggare i Sverige AB
(org.nr 559445-9488) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tina Törnqvist mittlivsombyggare@gmail.com Jobbnummer
9743281