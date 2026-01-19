Vi söker en självgående drifttekniker till Generic!
2026-01-19
Är du den som gillar att få saker att rulla - både i nätverket och i serverhallen? Hos Generic blir du en nyckelperson i ett engagerat driftteam som håller några av Sveriges mest affärskritiska miljöer i toppform. Här får du kombinera praktiskt arbete i datacenter med tekniskt avancerad felsökning, konfigurering och nätverksdrift. Generic söker dig som vill ha frihet under ansvar, uppskattar struktur och gillar känslan av att lösa problem som verkligen gör skillnad - varje dag.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Generics räkning en drifttekniker inom data och nätverk. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Generic.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Generics önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Samhällskritisk teknik som räddar liv - människan i fokus hos Generic!
Generic kombinerar ansvarstagande ingenjörskap med en platt, snabbt agerande organisation. Hos Generic får du se resultatet av ditt arbete, ta ägandeskap och utvecklas.
Generic är ett lag där alla får höras. De värdesätter öppna diskussioner, raka besked och att idéer vinner. Besluten fattas nära problemet. Du får mandat att agera och påverka. Arbeta med både befintlig infrastruktur och nya system- och molnprojekt.
Hela bolaget samlas två gånger om året för att bygga kultur och trivas. Generic tror det är viktigt och smart att alla känner alla!Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker inom nätverk och datacenter blir du en viktig del i Generics team och ansvarar för driften i en affärskritisk IT-miljö. Du arbetar praktiskt med kabeldragning, racking och hårdvara samt tekniskt med nätverk, brandväggar och servrar. Rollen inkluderar övervakning, felsökning, förändringsarbete, dokumentation och säkerhet, samt beredskap enligt schema och stöd till kollegor och kundtjänst vid behov.
Arbetsuppgifternar innebär:
Daglig drift & felsökning i nät/brandväggar/servrar.
Konfigurationsarbete (switchar, routrar, brandväggar, VPN), plattformspatchning och hårdvaru-livscykel.
Övervakning & incidenter: larmanalys, tydlig avrapportering.
Förändringshantering: körscheman och risk-/rollback planering.
Säkerhet & efterlevnad: accesskontroll, baseline-hygien, ISO 27001.
Samarbete: nära med driftkollegor och utveckling; kundkontakt kan förekomma.
Third-line support stöd till kundtjänst vid svårare ärende.
Du utgår från något av Generics driftkontor eller datacenter, där du har tillgång till teknisk utrustning, kollegialt stöd och en miljö som präglas av samarbete och kvalitet. Du kommer rapportera till, och ha ett nära sammarbete med, Generics CTO Fredrik.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Generic. Vi söker en självgående och praktiskt lagd person som trivs i en teknisk och dynamisk miljö. Du är strukturerad och metodisk i ditt arbete, särskilt vid felsökning, och dokumenterar på ett tydligt och korrekt sätt.
Du är trygg i terminal- och datacenter-miljöer och kan kommunicera klart både med tekniker och icke-tekniker, på svenska och engelska.
Du har en analytisk förmåga, tar initiativ och är van vid att snabbt prioritera och agera vid incidenter eller driftproblem. Erfarenhet av att arbeta under press eller i beredskapssituationer är meriterande.
Förväntad erfarenhet för tjästen:
Nätverk/Cisco: switching/routing, VLAN, BGP/OSPF, QoS grund.
Brandväggar/VPN: policy/ACL, NAT, IPS/IDS-grunder, IPsec/SSL-VPN.
Linux: nätverkstjänster, loggar, pakethantering.
Windows Server: AD-grund, RDP, uppdateringar och baskonfiguration.
Datacenter: kabeldragning, fiber/patch, rack/rails, fysisk felsökning.
Övervakning & logg: syslog/ELK, runbooks.
Beredskapserfarenhet: vana att vara första på bollen, triagera och eskalera.
Meriterande erfarenhet
Brandväggsprodukter: Ex. Fortinet/WatchGuard.
Automation: Ansible/Bash/Python för nät/OS-uppgifter.
Virtualisering: Kubernetes, containers, VMware.
Erfarenhet från telekom/CPaaS och miljöer med höga krav på dataintegritet.
Krav för tjänsten:
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
START: OmgåendeOMFATTNING: Heltid
STAD: Skellefteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#generic #professionals-nord #drifttekniker #data #nätverk
