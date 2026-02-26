Vi söker en servitris/ servitör på Byns!
2026-02-26
Vi söker nya stjärnor till Byns Trattoria!
Älskar du puls, pasta och genuin service? Nu växer vårt team på Tredje Långgatan!
Byns Trattoria är en del av en växande restauranggrupp där även La Terrazza och Mellanrummet ingår. Vi erbjuder en gemenskap med hög energi och italiensk matfilosofi.
Vem är du?
Servicehjälte: Du brinner för värdskapet och har en naturlig förmåga att se gästens behov
Prestigelös & Stark: Du har hög arbetsmoral och behåller lugnet även när det är fullt ös i matsalen!
Teamplayer: Du är glad, social och bidrar aktivt till vår härliga laganda.
Språk: Du kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska.
Dina arbetsuppgifter
Välkomna gäster och guida dem genom vår meny med personliga rekommendationer.
Servering av mat och dryck med fokus på detaljer och produktkännedom.
Bar & Kaffe: Rollen innefattar både barista-hantverk och sköna barkunskaper.
Hålla restaurangen snygg och inbjudande tillsammans med dina kollegor.
Tätt samarbete med köket för att leverera toppkvalitet i varje servering.
Tjänsten & Arbetstider
Schema: Tjänsten är främst förlagd till sena kvällar till 02.00, helger och röda dagar.
Lunchservering: Under cirka 6 veckor utspritt över året har vi öppet för lunch, vilket innebär pass på dagtid.
Förmåner: En fartfylld miljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Ansökan
Vi intervjuar löpande, så vänta inte! Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: Ansokan@bynstrattoria.se
Viktigt: Skriv "Servitör / Servitris för Byns Trattoria" i ämnesraden.
Hitta till oss: Tredje Långgatan 13, 413 03 Göteborg www.bynstrattoria.se
Systerrestauranger: La Terrazza & Mellanrummet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: Ansokan@bynstrattoria.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör på Byns". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byns Trattoria 3:e Lång AB
Tredje Långgatan 13 (visa karta
413 03 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterings Ansvarig
Nadja Arcangioli Ansokan@bynstrattoria.se 031188289 Jobbnummer
