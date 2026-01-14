Vi söker en servitris/ servitör på Byns!
Byns Trattoria 3:e Lång AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
Vi söker nu servispersonal till vårt team på Byns trattoria.
Du kommer arbeta ihop med ett glatt team som alltid strävar efter att ge våra gäster topp service varje dag!
Byns trattoria är en mötesplats för den som söker sig till det Italienska köket. Måltiden hos oss symboliserar en plats där man samlas med familj och vänner i en genuin miljö.
Arbetsmoral är ytterst viktigt hos oss då vi alla jobbar som ett team. Du är därför en social person som brinner för att ge dina gäster bästa möjliga service. Du är punktlig och ska trivas i en miljö där det är mycket att göra. Vi ser även att du har en positiv inställning till nya utmaningar och att du tillför en god stämning till teamet samt våra gäster.
Det finns goda möjligheter att utvecklas hos oss både som individ och medarbetare. I gengäld ger vi dig kunskap och ett omväxlande arbete.
• Det är även inkluderat med att arbeta i bar.
• Arbetstiderna innefattar kvällstid, helger och röda dagar.
Byns Trattoria tillhör koncernen som också har La Terrazza (Sten Sturegatan 19) och Mellanrummet (tredje långgatan 13).
Hoppas vi kan ses på en intervju! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Ansokan@bynstrattoria.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör på Byns". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byns Trattoria 3:e Lång AB
(org.nr 559498-1986)
Tredje Långgatan 13 (visa karta
)
413 03 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterings Ansvarig
Nadja Arcangioli Ansokan@bynstrattoria.se 031188289 Jobbnummer
9684937