Vi söker en servitör/servitris till vårt team!
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2026-07-16
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Vi söker en servitör/servitris till vårt team!
Brinner du för service och vill arbeta i en unik miljö där ingen dag är den andra lik?
Vi är en familjeägd, steampunkinspirerad bar och restaurang som nu söker en servitör/servitris på 75 % till vårt fantastiska team.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av servering.
Talar och förstår svenska obehindrat.
Är serviceinriktad, positiv och trivs med ett högt tempo.
Tar ansvar, arbetar självständigt och samtidigt är en lagspelare.
Vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker framför allt någon som passar in i vårt team. För oss är ett gott samarbete, en positiv inställning och ett genuint engagemang minst lika viktigt som erfarenhet.
Vi erbjuder:
En unik arbetsplats med en härlig steampunkatmosfär.
Ett familjärt team där vi stöttar och utvecklas tillsammans.
Varierande arbetsdagar med fantastiska gäster.
Tjänst på 75 % med möjlighet till fler timmar vid behov.
Anställning enligt kollektivavtal.
6 månaders provanställning, med målsättning om en långsiktig anställning.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till info@atsteampunkbar.se
och berätta gärna lite om dig själv. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@atsteampunkbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Steampunkbar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ångpunk Göteborg AB
(org.nr 559210-7923)
Kungsgatan 7A (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Steampunkbar Jobbnummer
10004228