Vi söker en servicetekniker till Linköping!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping
2026-01-15
Vill du ha ett arbete med stor frihet under ansvar och där du blir företagets ansikte utåt? Nu söker vi en servicetekniker som ansvarar för service, underhåll och reparation av industriportar till Assa Abloy! Är du den vi söker?
Vill du ha ett fritt och varierande jobb där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Som servicetekniker på ASSA ABLOY Industrial Sverige AB blir du en nyckelperson som ser till att Assa Abloys kunders industriportar och dockningsutrustning alltid fungerar optimalt. Här får du frihet under ansvar, nära kundkontakt och ett starkt team i ryggen.
På ASSA ABLOY Industrial Sverige AB arbetar de tillsammans för att skapa förstklassiga lösningar och enastående upplevelser inom underhåll av industriportar och dockningsutrustning. Vardagen blir fylld av utmaningar - ofta i krävande miljöer - men det är just där deras expertis gör störst skillnad.
Som servicetekniker utgår du hemifrån och arbetar med service, underhåll och reparationer hos Assa Abloys kunder i distriktet från Linköping med omnejd. Du blir ansiktet utåt och för att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du håller en hög servicenivå och tycker det är roligt med ansvar. Som servicetekniker är du nyckelpersonen i ditt distrikt som säkerställer att kundernas produkter fungerar optimalt - varje dag. Assa Abloys kunder finns överallt, ibland i smutsiga, dammiga och blåsiga miljöer. Du behöver vara strukturerad och gilla att lösa problem, och samtidigt vara bra på att samarbeta med andra. Ingen dag är den andra lik så därför krävs en god förmåga att vara flexibel och att kunna omprioritera. Tjänsten innebär en hel del resor med fokusområden i Linköping med omnejd.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid 07:00-15:30, måndag-fredag.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli direktanställd av Assa Abloy. Provanställning kommer att tillämpas
DETTA SÖKER VI
Har erfarenhet som servicetekniker eller mekaniker.
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska.
• Har B-körkort.
• Har en eftergymnasial utbildning inom teknik (meriterande).
• Har ett genuint intresse för hydraulik, mekanik och teknik.
• Trivs med att felsöka, strukturera och hitta lösningar.
• Om du har körtillstånd för lift, certifikat för heta arbeten samt erfarenhet från fordonsbranschen eller liknande tekniska yrken är det meriterande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Redegatan 7 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com
9687070