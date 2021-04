Vi söker en Senior Analytisk Expert till I&D - Fresenius Kabi AB - Kemistjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Fresenius Kabi AB

Fresenius Kabi AB / Kemistjobb / Uppsala2021-04-13Fresenius Kabi har en global forsknings- och utvecklingsorganisation som ansvarar för produktutveckling och strategisk marknadsföring inom företagets olika verksamhetsområden. I Sverige finns enheten för Forskning och Utveckling inom Parenteral nutrition, (PN), som är lokaliserad i anslutning till produktionsanläggningen i Uppsala. Verksamheten omfattar farmaceutisk och analytisk utveckling och dokumentation av nya PN produkter, och arbetet bedrivs i projektform tillsammans med strategisk marknad, preklinisk och klinisk utveckling, som är lokaliserad till Tyskland, och registreringsavdelningen, som också finns i Uppsala. En mycket viktig del är samverkan med produktionsenheterna, såväl i Uppsala som på andra platser, för uppskalning och tillverkning under utvecklingsprocessens gång.Vill du arbeta i en organisation där verksamheten växer med en signifikant produktpipeline med några nära förestående produktlanseringar och nya projekt? Är du en ansvarsfull person med erfarenhet av att driva och ansvara över egna projekt och vill du arbeta i ett team som varje dag strävar efter att bli bättre? Då ser vi på Fresenius Kabi fram emot att ta emot och läsa din ansökan.Innovations och utvecklingscentret (I&D) för parenteral nutrition i Uppsala utvecklar nya produkter för den globala marknaden och söker nu en Senior Analytisk Expert till avdelningen Analytical Development.Denna roll är inriktad på att främst fungera som mentor och expert vid Analytical Development laboratoriet och majoriteten av uppgifterna i denna tjänst är baserade på administrativa uppgifter. Några exempel på analystekniker inom laboratoriet är vätskekromatografi, gaskromatografi, masspektrometri, spektroskopi, ICP-OES, titrering och tekniker för bestämning av partikelstorlek och distribution samt droppstorlek etc. Arbetet sker bl a i enlighet med god tillverkningssed (GMP) inkluderande data integritetskrav.2021-04-13Som Senior Analytisk Expert arbetar du självständigt med att driva och koordinerar (tvärfunktionella) projekt och utredningar inom I&D. Du kommer att bistå I&D Uppsala generellt som expert i utvecklingsprojekt, främst vad gäller analytisk kemi och statistik/DoE samt samarbeta aktivt med övriga delar inom verksamheten för att utveckla nya produkter.Vid behov genomföra utbildningar för medarbetare inom avdelningens verksamhetsområde.Detta kan inkludera troubleshooting och knowledge sharing, litteratursökningar etc.Ta fram underlag till, samt färdigställa svar på frågor från myndigheter.Delta i inspektioner som sakkunnig expert (subject matter expert, SME) och i regulatoriska frågeställningar.Bistå avdelningen vid skrivande av styrande och redovisande kvalitetsdokumentation, exempelvis analysmetoder, Excel kalkylblad och tekniska rapporter, såväl interna som externa.Använda vetenskaplig sund metodik och arbeta i enlighet med myndigheters kvalitets- och GxP/ISO 9001-krav och företagets kvalitetsstandarder där så är tillämpligt. Arbeta i enlighet med GMP.Bistå andra enheter inom Fresenius Kabi med stöd i analytisk kemiska frågeställningar där så är tillämpligt. Samt aktivt bidra till kontinuerlig förbättring av verksamheten.Om digVi söker dig som har Akademisk examen inom analytisk kemi, analytisk farmaceutisk kemi eller motsvarande PhD. Vi vill att du som söker har minst 10 års erfarenhet från läkemedelsindustri, och har aktivt deltagit i myndighetsinspektioner. Du bör ha tidigare erfarenhet av arbetsledning från projekt- och linjeorganisation inom läkemedelsindustri samt erfarenheter av troubleshooting uppgifter.Det är meriterande om du har statistiska kunskaper gärna av multivariat datahantering/DoE, goda kunskaper gällande GMP/ISO standarder och relevanta regelverk, inklusive dataintegritet för mjukvaror. Vi ser det även som meriterande om du har skrivit olika typer av kvalitetsdokument/CMC dokumentation och drivit avvikelseutredningar och ändringsärden inom GMP verksamhet, samt att du har jobbat med produkttyper som våra (glukos, fettsyror/emulsion, aminosyror). God kommunikativ förmåga i tal och skrift i såväl svenska som engelska är ett krav.För att lyckas i rollen behöver du vara en initiativtagande analytisk lagspelare som kan arbeta både självständigt och i grupp. Som person är du flexibel, drivande och initiativtagande och har en god förmåga att ta ansvar för arbetsuppgifter och leverera i rätt tid och med rätt kvalitet.Tjänsten är en tidsbegränsad visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna.Tillträde snarast.Vi är ett växande företag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över 37 000 anställda världen över. Vi är stolta över våra produkter och det genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Vår världsomfattande utsträckning innebär att där finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anita Persson, 0709-338903.Fackliga kontaktpersoner är Frank Glackin för Unionen, 018-644 773 och Linda Holm för SACO, 018-644 195.Välkommen med din ansökan via länken nedan, urval kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller post.Varaktighet, arbetstidEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-16Fresenius Kabi AB5689426