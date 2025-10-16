Vi söker en resurs
2025-10-16
Är du intresserad av att arbeta som resurs på en I Ur och Skur-förskola?
Är du utbildad barnskötare och brinner för barns rätt till en likvärdig utbildning?
Har du erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov av stöd inom NPF-spektrumet i varierande grad?
Då är det dig vi söker!
Vi ser att du har en tydlig pedagogisk förankring och är säker i ditt sätt att leda och inspirera barn. Vi tror att du tilltalas av utmaningar och besitter både förmåga att sätta tydliga ramar och rutiner men å andra sidan kunna vara dynamisk utefter en grupps behov och utveckling.
Som person är du driven med en hög arbetsmoral. Du tycker om när det händer saker och att arbeta i en dynamisk miljö. På Ängsblomman välkomnar vi egna initiativ, värnar om inflytande och har korta beslutsvägar. Vi vill att du bidrar med engagemang, kreativitet och en positiv anda. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med fokus på att:
• att vara ett socialt- och kommunikativt stöd till barn för att de ska kunna känna sig delaktiga i verksamheten och i det sociala sammanhanget,
• att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga, samt
• att utveckla barns självständighet och tillit till den egna förmågan
Vi vill tillsätta tjänsten snarast och ett krav är uppvisande av utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstidens slut.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: eleonora@angsblomman.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängsblomman Ekonomisk Fören
Ringvägen 43 (visa karta
)
134 60 INGARÖ Arbetsplats
Ängsblomman Ek Fören Kontakt
Rektor
Eleonora Fröberg eleonora@angsblomman.se 0702467231 Jobbnummer
9560665