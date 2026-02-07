Vi söker en reparatör till Håbohus!

HR-Byrån i Mälardalen AB / Fastighetsskötarjobb / Håbo
2026-02-07


Visa alla fastighetsskötarjobb i Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro, Knivsta, Österåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos HR-Byrån i Mälardalen AB i Håbo, Enköping, Solna, Stockholm, Huddinge eller i hela Sverige

Söker du en roll där du får arbeta självständigt i en varierad vardag samtidigt som du ingår i ett team och har stöd och nära arbete med kollegor och chefer? Då har vi tjänsten till dig.

Om rollen:
I rollen som reparatör på Håbohus kommer du att vara ansiktet utåt och vara den som till flest fall vara först på plats.
Bredden i tjänsten innebär en varierad vardag och du kommer att arbeta med allt som är på insidan av fastigheten som snickerier, enklare vvs och elarbeten.
Du kommer att ingå i ett team med fyra andra reparatörer och självständigt med stöd av närmsta chef planera och prioritera i ditt arbete.

Arbetet utgår från vårt kontor i centrala Bålsta där vi även har våra servicebilar.
Tjänsten kan komma att innehålla beredskap inom snöröjning och halkbekämpning under perioden november till mars fördelat på tre stycken team.


Publiceringsdatum
2026-02-07

Kvalifikationer
Du som söker skall ha erfarenhet från liknande tjänster och grundläggande kunskaper inom bland annat värme, ventilation, avlopp, enklare snickeriarbeten och el. Då en stor del av arbetet sker i våra kunders hem är det av stor vikt att du besitter en god social förmåga och kan samtala obehindrat på både svenska och engelska.

Krav för tjänsten är B-körkort.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i Vitec eller annat digitalt fastighetssystem.

Om Håbohus:
Håbohus AB är det kommunägda bostadsföretaget i Håbo kommun.
Vi har cirka 1550st lägenheter fördelat i Bålsta och Skokloster, allt från 1 rum med pentry om 21 kvm till 5 rum och kök om 148 kvm.
De allra flesta lägenheterna är centralt belägna mycket nära service och kommunikationer.
Vi har även 4st boenden som ingår i vårt bestånd.

Hur du ansöker:
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med HR-Byrån i Mälardalen AB och för att söka tjänsten använder du länken nedan eller via annonsen på hemsida www.hrbab.se .
För frågor gällande tjänsten välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Pernilla Aronsson på pernilla@hrbab.se alt 073-6516155

Sista ansökningsdag är 2026-02-28 men rekryteringsarbetet sker löpandeunder annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ersättning
Fast månadslön Kollektivavtal och friskvård

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HR-Byrån i Mälardalen AB (org.nr 559031-6104)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Pernilla Aronsson
0736516155

Jobbnummer
9729494

Prenumerera på jobb från HR-Byrån i Mälardalen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos HR-Byrån i Mälardalen AB: