Vi söker en reparatör till Håbohus!
2026-02-07
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
, Enköping
, Solna
, Stockholm
, Huddinge
Söker du en roll där du får arbeta självständigt i en varierad vardag samtidigt som du ingår i ett team och har stöd och nära arbete med kollegor och chefer? Då har vi tjänsten till dig.
Om rollen:
I rollen som reparatör på Håbohus kommer du att vara ansiktet utåt och vara den som till flest fall vara först på plats.
Bredden i tjänsten innebär en varierad vardag och du kommer att arbeta med allt som är på insidan av fastigheten som snickerier, enklare vvs och elarbeten.
Du kommer att ingå i ett team med fyra andra reparatörer och självständigt med stöd av närmsta chef planera och prioritera i ditt arbete.
Arbetet utgår från vårt kontor i centrala Bålsta där vi även har våra servicebilar.
Tjänsten kan komma att innehålla beredskap inom snöröjning och halkbekämpning under perioden november till mars fördelat på tre stycken team.
Du som söker skall ha erfarenhet från liknande tjänster och grundläggande kunskaper inom bland annat värme, ventilation, avlopp, enklare snickeriarbeten och el. Då en stor del av arbetet sker i våra kunders hem är det av stor vikt att du besitter en god social förmåga och kan samtala obehindrat på både svenska och engelska.
Krav för tjänsten är B-körkort.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i Vitec eller annat digitalt fastighetssystem.
Om Håbohus:
Håbohus AB är det kommunägda bostadsföretaget i Håbo kommun.
Vi har cirka 1550st lägenheter fördelat i Bålsta och Skokloster, allt från 1 rum med pentry om 21 kvm till 5 rum och kök om 148 kvm.
De allra flesta lägenheterna är centralt belägna mycket nära service och kommunikationer.
Vi har även 4st boenden som ingår i vårt bestånd.
Hur du ansöker:
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med HR-Byrån i Mälardalen AB och för att söka tjänsten använder du länken nedan eller via annonsen på hemsida www.hrbab.se
.
För frågor gällande tjänsten välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Pernilla Aronsson på pernilla@hrbab.se
alt 073-6516155
Sista ansökningsdag är 2026-02-28 men rekryteringsarbetet sker löpandeunder annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Pernilla Aronsson 0736516155 Jobbnummer
