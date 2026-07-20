Vi söker en registrator!
Räddningstjänsten syd / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-20
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Räddningstjänsten Syd är räddningstjänsten för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund, Malmö och Svedala. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Varje dag gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv.
Tjänsten är placerad på enheten för kommunikation och kansli som består av en huvudregistrator, två kommunikatörer och en ledningssekreterare. Enhetens uppdrag är att ge ett professionellt och kvalitativt stöd till verksamheten, samt att tillgodose tillgänglig, transparent och trygghetsskapande information till medborgare och intressenter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som registrator hos oss på Räddningstjänsten Syd kommer du i första hand att arbeta med löpande registrering och diarieföring av inkomna och upprättade handlingar, posthantering så väl som att hantera och besvara förfrågningar från företag, andra myndigheter och medborgare.
Detta kan exempelvis innebära att arbeta med ärenden i vårt dokument- och ärendehanteringssystem Daedalos, bemanna förbundets e-postlåda eller hantera utlämnandet av allmänna handlingar. Du kommer även att arbeta med enklare arkivering och gallring av handlingar i vårt arkiv. Förutom arbetet i Daedalos kommer du att hantera en del administration kring våra avtal i Stratsys.
I ditt arbete kommer du att stötta kollegor och chefer i frågor kopplat till handlingar, diarieföring och arkivering där ett exempel kan vara att stötta i dialogen kring vilka uppgifter som ska sekretessmarkeras inför en eventuell utlämning.
Din närmaste kollega kommer vara vår huvudregistrator och tillsammans kommer ni att täcka upp för den dagliga driften av kanslifunktionen och diariet. Du kommer att bistå huvudregistratorn och verksamheten inom olika förbättringsarbeten såsom introduktion till eller utbildning inom offentlighet och sekretess samt tillgänglighets- och klarspråksdirektivet. Du kommer även att få vara med och bidra i arbetet med upprättande av E-arkiv och andra digitaliseringsprojekt så väl som olika förbättringar inom vår ärendehantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och har ett par års erfarenhet av att arbeta som registrator, arkivassistent eller motsvarande roll som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Inom ramen för din tjänst behöver du ha arbetat med utlämnande av allmänna handlingar, ärendehantering och att stötta kollegor samt chefer i frågor kopplat till diarieföring, arkivering eller motsvarande.
Har du en eftergymnasial utbildning inom tjänstens område, t.ex. YH-utbildning som registrator, arkivassistent, arkivarie eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant är detta meriterande.
Har du goda erfarenheter av arbete i ärendehanteringssystem, t.ex. W3D3, Platina eller motsvarande är även detta meriterande.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du även ha goda kunskaper om det regelverk och de processer som finns inom offentlig förvaltning, med tyngdpunkt på offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Du behöver även ha goda kunskaper i office-paketet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med att planera och genomföra utbildningsinsatser.
För att lyckas i tjänsten krävs det att du har en god pedagogisk förmåga och en mycket god förmåga att samarbeta med olika typer av människor då tjänsten har många kontaktytor internt så väl som externt.
Du har erfarenhet av att ge service på olika nivåer och har ett bra bemötande både internt och externt. Du kan arbeta självständigt med en god förmåga att ta egna initiativ.
Du har goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du behöver även vara noggrann, med ett välutvecklat ordningssinne och vana att hantera många parallella arbetsuppgifter samtidigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Då resor i tjänsten mellan våra stationer förekommer behöver du ha B-körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att vi på Räddningstjänsten Syd har ersatt det personliga brevet med urvalsfrågor. Syftet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en smidigare kandidatupplevelse. Dina svar utgör en viktig del av vårt urvalsarbete.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, därför kommer säkerhetsprövning och bakgrundskontroll att behöva göras innan formellt erbjudande lämnas. Tjänsten är placerad i Malmö på station centrum med adress Drottninggatan 20.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Syd
(org.nr 222000-1909)
Drottninggatan 20 (visa karta
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203 15 MALMÖ Arbetsplats
Räddningstjänsten Syd Kontakt
Enhetschef kommunikation och kansli
Anna Abrahamsson anna.abrahamsson@rsyd.se +46706492349 Jobbnummer
10006551