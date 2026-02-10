Vi söker en Redovisningsekonom
2026-02-10
Latitude 64 AB söker för House of Discs-koncernens räkning en erfaren redovisningsekonom med framåtanda och driv. Inom koncernen finns det ett antal både små och stora företag där den gemensamma nämnaren är sport och fritid, i synnerhet discgolf.
Du kommer i huvudsak att arbeta med:
• Löpande redovisning och avstämningar
• Lager och lagerprocesser
• Månadsbokslut
• Skapa ekonomiska rapporter
• Bokslut och årsredovisning
• Stötta organisationen gällande ekonomifrågor
• Arbeta med processförbättringar och automatiseringar
Vi söker dig som är trygg i redovisningsarbetet efter flera år inom området. Erfarenhet från producerande verksamhet är en stor fördel. Du har god systemkompetens och intresse för digitala lösningar. Du behärskar svenska och engelska flytande, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, strukturerad, noggrann och har en förmåga att ta initiativ och erbjuda snabb hjälp där det behövs. Vidare är du en entusiastisk och motiverad lagspelare som är angelägen att uppnå resultat och att möta deadlines med hög kvalitet på output. Du är van vid och tycker om att arbeta med olika uppgifter, högt och lågt, och trivs i en föränderlig miljö. Vill du arbeta i en global koncern med en familjär anda och engagerade medarbetare kan detta vara tjänsten för dig!
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
För mer information är du välkommen att kontakta
Frida Elofsson, koncernredovisningschef
0910-21 61 59 Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Latitude 64 AB (org.nr 556688-2675)
Latitude64 Kontakt
Koncernredovisningschef
Frida Elofsson frida.elofsson@latitude64.se 0910-216159 Jobbnummer
9734425