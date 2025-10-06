Vi söker en Redovisningsassistent till Sparc Group
2025-10-06
Vill du arbeta i en roll där du bidrar till ordning och struktur och får möjligheten att utvecklas inom ekonomi i en växande koncern? Sparc Group söker nu en engagerad och noggrann redovisningsassistent till vår ekonomifunktion. Hos oss får du arbeta i ett entreprenörsdrivet företag med utvecklingsfokus, där människans välmående och utveckling alltid är i centrum.
Om tjänsten
I rollen som redovisningsassistent blir du en viktig del av vårt ekonomiteam. Du kommer att arbeta brett med löpande ekonomiadministration och redovisningsuppgifter för flera av våra bolag inom koncernen. Tjänsten passar dig som vill växa inom ekonomiområdet och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en dynamisk miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring samt avstämning av konton och banktransaktioner
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Framtagning av likviditesprognos
Assistera vid månads- och årsbokslut
Hantera utlägg, kvitton och reseräkningar
Administrativa uppgifter såsom arkivering och dokumentation
Delta i utvecklingen av rutiner och processer inom ekonomifunktionen
Vem är du?
Du har erfarenhet av ekonomiadministration
Du har relevant utbildning inom ekonomi
Du är noggrann, strukturerad och tycker om att arbeta med detaljer
Du är positiv och serviceinriktad
Trivs bra med att samarbeta ihop med både kollegor och andra avdelningar
Erfarenhet av affärssystem och bokföringsprogram är meriterande
Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Vad erbjuder vi?
En varierad ekonomiroll med möjlighet till utveckling
Kompetenta och hjälpsamma kollegor i en trivsam organisation
Möjligheter att påverka dina arbetsrutiner
En inkluderande arbetsmiljö där vi sätter medarbetaren i centrum
Tillgång till friskvårdsbidrag, pension och andra förmåner
Sparc Group är en växande och entreprenörsdriven koncern som förvärvar och utvecklar bolag inom installationsbranschen. Vår vision är att skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats där alla medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss blir du en del av ett passionerat team som värdesätter gemenskap och arbetsglädje.
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Camilla Lindeberg camilla.lindeberg@sparcgroup.se
9541076