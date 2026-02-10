Vi söker en Projektledare i Göteborg
FORCIT Consulting AB - specialister inom omgivningspåverkan
Vi söker en Projektledare till vårt kontor i Göteborg.
Vår affärsidé är att skapa trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt. Företaget är idag ett av de marknadsledande i Sverige inom kontroll av omgivningspåverkan och ambitionen är fortsatt tillväxt. Forcit Consulting AB finns på nio orter i Sverige med ca 45 anställda. Våra kunder är främst entreprenörer inom mark- och anläggningsarbete samt byggaktörer inom infrastruktur- och fastighetsutvecklingsprojekt.
Att ha mycket nöjda kunder är av stor vikt för vår framtida utveckling och ambitionen är att, utifrån en redan hög nivå, fortsätta med att öka kundernas nöjdhet och deras förtroende för oss som företag.
På FORCIT Consulting arbetar vi alla mot våra grundprinciper:
Försäljning: Att aktivt bidra till att stärka våra kundrelationer och identifiera möjligheter till utveckling och försäljning.
Kundfokus: Att ha ett flexibelt, lösningsorienterat förhållningssätt och prioriterar alltid kundens behov.
Attityd och driv: Att ta ägandeskap över arbetet och arbetar proaktivt med högt engagemang och ansvarskänsla.
Engagemang: Att visa lojalitet och respekt för kollegor, kunder och företagets mål.
Teamkänsla: Att trivas med att samarbeta och bidra till en positiv och stöttande arbetsmiljö.
Integritet: Att alltid arbeta etiskt och med ärlighet som ledstjärna.
Motståndskraft: Du är resultatfokuserad och anpassningsbar, och du ser utmaningar som möjligheter att växa.
Vi erbjuder en arbetsplats med:
Varierande arbetsuppgifter
En hög grad av delaktighet
Ett nätverk av stöttande kollegor
Kontinuerliga utbildningar
En arbetsplats där det satsas på företagskulturen
Friskvårdsbidrag
Regelbundna hälsokontroller
Arbetstidsförkortning
Konkurrenskraftig lön med möjlighet till bonus för alla anställda
Om rollen
Som projektledare hos Forcit Consulting leder du uppdrag inom omgivningspåverkan i bygg- och miljöprojekt. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av projekt och arbetar nära våra kunder för att säkerställa kvalitet, trygghet och goda resultat.
Arbetet sker enligt Svensk Standard och omfattar bland annat projekt kopplade till vibrationsalstrande markarbeten såsom sprängning, pålning, spontning och schaktning. Rollen är varierad och kombinerar fält- och kontorsarbete med många kontaktytor både internt och externt.
I rollen ingår även att aktivt utveckla och vårda kundrelationer. Genom löpande dialog med både nya, befintliga och tidigare kunder bidrar du till förtroende, återkommande uppdrag och affärsutveckling.
Du arbetar självständigt i dina uppdrag, men alltid i nära samarbete med kollegor och med stöd från organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp projekt inom omgivningspåverkan
Genomföra riskanalyser, besiktningar och mätningar i samband med markarbeten
Ansvara för projektens kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet
Ha löpande dialog med kunder och andra intressenter
Säkerställa dokumentation, uppföljning och slutrapportering
Vi söker dig som
Har teknisk högskole- eller YH-utbildning med relevant inriktning
Har några års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, som konsult eller från entreprenadsidan
Arbetar strukturerat och trivs med att ta ansvar för planering och uppföljning
Har ett professionellt och affärsmässigt förhållningssätt i kontakten med kunder
Är lösningsorienterad, samarbetsinriktad och kommunikativ
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till bil
Som person
Du är trygg i din roll, noggrann i ditt arbete och trivs i samarbeten. Du har lätt för att skapa förtroende, tar initiativ när det behövs och bidrar till en positiv och stöttande arbetsmiljö.
Vi vill öka mångfalden i vårt team och uppmuntrar därför kvinnor att söka. Vi söker dig som delar våra värderingar - pålitlig, engagerad och nära.
Sista dagen att ansöka är 2026-02-28. Rekryteringen sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
