Vi söker en Projekteringsledare inom mark och anläggning - Malmö kommun - Byggjobb i Malmö

Malmö kommun / Byggjobb / Malmö2019-12-24I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m.2019-12-24Vill du arbeta på en av Sveriges snabbast växande kommun och bidra till den spännande tillväxtresan vi har framför oss? Vi söker en engagerad ingenjör som vill bygga upp den hållbara staden tillsammans med oss! Är du den vi söker?Stadsutvecklingsavdelningen har som uppdrag att planera och bygga den hållbara staden utifrån en helhetssyn på stadsutveckling. Inom Stadsutvecklingsavdelningen ingår bl.a. fyra exploateringsenheter, där du kommer att vara placerad på exploateringsenhet 2. Inom enheterna arbetar förutom ingenjörer även exploateringsingenjörer och landskapsarkitekter.Exploateringsenheterna har spännande projekt igång där vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark och planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden. Exploateringsenhet 2 ansvarar för närvarande för projekt inom bl a utvecklingsområdena Nyhamnen, Västra hamnen och Sege Park.Dina arbetsuppgifter är varierade och inspirerande. Som ingenjör inom ditt specialistområde kommer du främst att arbeta som projekteringsledare eller specialist inom olika projekt. Beroende på tidigare erfarenhet och egen utveckling kommer du även kunna få uppdrag som projektledare i mark och anläggningsprojekt.I rollen som projekteringsledare kommer Du att leda styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen i samband med ny- och ombyggnad av allmän platsmark inom stadens exploateringsområden. I din roll deltar du i projekt från detaljplan till färdigställande där fokus ligger på projektering och utbyggnad av infrastrukturentreprenader. Du ansvarar för tidsramar och ekonomi inom uppdraget och rapporterar till projektledaren. Exempel på arbetsuppgifter kan vara deltagande i upphandling av konsulttjänster och entreprenader samt att leda arbetet med projektering fram till komplett förfrågningsunderlag.Vi söker dig som har civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med relevant inriktning såsom exempelvis väg och vatten, samhällsbyggnad eller motsvarande teknisk inriktning. Du har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av projektledning eller projekteringsledning som entreprenör, konsult eller beställare inom anläggningsbranschen. Du har med fördel erfarenhet som byggledare, projektledare, eller projekteringsledare i bygg- eller markanläggningsprojekt. Har du tidigare arbetat med Fastighets- och gatukontorets projekteringsanvisningar för allmän plats, Tekniska handbok, ses det som meriterande. Även mycket god kunskap inom anläggnings AMA är ett plus. Du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.Tjänsten som projekteringsledare innebär många kontaktytor och du behöver därför ha en god samarbets- och kommunikativ förmåga och motiveras av att utveckla och bibehålla nätverk. Du har även god problemlösningsförmåga vilket innebär att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Som person är du affärsmässig, lyhörd, ansvarstagande med förmågan att strukturera och prioritera effektivt för att hålla deadlines och nå uppsatta projektmål.Vad erbjuder vi dig?Vi erbjuder ett spännande och varierat jobb tillsammans med kreativa kollegor med många olika kompetenser inom stadsutveckling. Om du är nyfiken och modig kan du pröva nya vägar och arbetssätt för att genomföra kreativa idéer. Du får frihet att planera, organisera och styra ditt arbete på egen hand.Fastighets- och gatukontoret erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där vi värdesätter och förstår vikten av att kommunikation är en integrerad del av verksamheten. Du kommer att få cirka 450 kollegor inom förvaltningen, personer med ett stort engagemang och samhällsintresse som brinner för att utveckla och bygga Malmö stad.Vill du veta mer om hur Fastighets- och gatukontoret arbetar med projekteringsanvisningar, så kan du läsa mer om det här: http://projektering.nu/ Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTMalmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enl. överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-01-12Malmö kommun5019242