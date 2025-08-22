Vi söker en projektchef för projekt Vagnhärad!
Trafikverket / Chefsjobb / Södertälje Visa alla chefsjobb i Södertälje
2025-08-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Södertälje
, Ekerö
, Huddinge
, Gnesta
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du leda en del av ett historiskt bygge? Ostlänken är 16 mil dubbelspårig järnväg mellan Stockholm och Linköping där tåg kan gå i hastigheter upp till 250 km/h. Syftet är att fler ska kunna resa snabbare, smidigare och mer hållbart. Stora delar av järnvägen planeras gå i tunnel eller på bro för att minska påverkan på omgivande kultur- och naturmiljöer, men även på bank och i skärning. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och den längsta bron blir cirka 1700 meter. Ostlänken innehåller flera så kallade volymentreprenader, med kontrakt i storleksordningen runt 10 miljarder kronor.
Projekt Vagnhärad - är en av de mest komplexa och betydelsefulla sträckorna inom hela Ostlänken. I Vagnhärad kommer det att byggas ett nytt resecentrum - en knutpunkt där det blir enklare att pendla, byta färdsätt och ta sig dit man vill. Med andra ord: kortare restider, fler möjligheter och ett riktigt lyft för både människor och orten!
Vi söker en projektchef för projekt Vagnhärad!Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Det här projektet är i ett dynamiskt skede där vissa delar redan etablerats, samtidigt som projektet går in i en omfattande upphandlings- och tillväxtfas. Som projektchef har du direkt personalansvar för cirka 5-10 medarbetare. Organisationen kan komma att förändras i takt med projektets fortsatta utveckling och komplexitet. Du kommer att ha det övergripande ansvaret för projektets framdrift, från planering till genomförande, och du leder hela eller delar av projektorganisationen.
Som projektchef förväntas du:
Företräda Trafikverket i rollen som byggherre
Leda projektet mot uppsatta mål avseende tid, kostnad och innehåll
Tydliggöra mål och skapa en gemensam riktning för hela projektorganisationen
Arbeta proaktivt med riskhantering samt säkerställa en hög nivå på säkerhet och arbetsmiljö
Utveckla medarbetarna och skapa förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling
Representera projektet externt och bygga goda långsiktiga relationer med leverantörer och andra intressenter
Vara en trygg och genuin ledare som aktivt bidrar till en positiv kultur
Övrig information
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Placeringsort för tjänsten är Södertälje.
Första intervjuer sker via Skype och är preliminärt planerade att genomföras v. 39-40.Kvalifikationer
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en nyfiken kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning (minst 180 hp) med teknisk inriktning, eller annan relevant utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig
Flerårig aktuell erfarenhet som projektchef eller liknande ledande funktion inom anläggningsbranschen, där du har vana av att leda genom andra ledare
Flerårig erfarenhet av personal- och budgetansvar
Erfarenhet av att leda komplexa projekt i storleksordningen minst 500 miljoner kronor
God kunskap om entreprenadformer och entreprenadjuridik
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, i tal och skrift samt god affärsengelska
Körkort för personbil
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med samverkansentreprenader
Goda kunskaper inom annat språk än svenska och engelskaSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen. För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2025:195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Joachim Gillow 0101234523 Jobbnummer
9470849