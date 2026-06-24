Vi söker en Projektadministratör!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-24
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, Solna
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, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som letar efter en bred, social och varierande roll. Är du som person lösningsorienterad, serviceinriktad, snabb och trivs med att ha många bollar i luften kan rollen som Projektadministratör vara något för. Sök rollen idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Vi söker just för vår kunds räkning en Projektadministratör. Bolaget har flera kontor i Sverige med verksamhet från norr till söder och ett drygt hundratal anställda. På kontoret i Stockholmsområdet blir du en del av ett gäng engagerade kollegor och du kommer att introduceras in i en välkomnande miljö och erbjuds upplärning och stöttning från dina kollegor.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 6 månader.
Du erbjuds
Möjligheten att utvecklas på ett personligt och yrkesmässigt plan
Ett givande och socialt arbete
Ett arbete med en familjär entreprenörskulturDina arbetsuppgifter
Som Projektadministratör kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att skapa rutiner och sköta den dagliga administrationen för projektledare. Du kommer att administrera informationsflödet, organisera och följa upp arbetet.
Rollen är mycket varierad och dina arbetsuppgifter kommer innefatta men inte vara begränsade till att:
Boka resor, hotell, möten och konferenser
Administrera projekt
Inköp av kontorsmaterial, arbetskläder och skyddsutrustning
Tillsammans med HR boka utbildning för personal
Skapa strukturer och sitta mycket i excel
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av administration gärna i större projekt
Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Har goda kunskaper i Office-paketet, framför allt Excel
Har B-körkort
För att lyckas och trivas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Flexibel
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7DHSJ7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9977871