Vi söker en produktionsplanerare!
Uniflex AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-02-12
Vill du arbeta i en teknisk och industriell miljö där planering, struktur och leveransprecision är avgörande?
Som produktionsplanerare med beredningsansvar hos Svekon har du en central roll i att säkerställa effektiva och förutsägbara produktionsflöden för maskinsystem inom tung industri. Rollen kombinerar produktionsplanering med teknisk beredning och innebär nära samarbete med produktion, inköp, konstruktion och kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Du ansvarar för att omsätta kundorder och tekniska underlag till strukturerade och spårbara produktionsunderlag samt att planera, följa upp och justera produktionen utifrån kapacitet, materialtillgång och leveranskrav. Arbetet sker i affärssystem för tillverkande industri, där erfarenhet av Monitor eller Odoo är meriterande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Planera och följa upp produktionen utifrån kapacitet och leveranskrav
• Bereda produktionsunderlag för maskinsystem, moduler och slutmontage
• Säkerställa korrekta artikelstrukturer, stycklistor och operationsföljder
• Samverka med inköp kring materialplanering och leveranssäkerhet
• Arbeta med tider, beläggning och produktionsorder i affärssystem
• Följa upp avvikelser och bidra till förbättringar av planerings- och beredningsprocesser
Vem är du?
Verksamheten är inriktad mot tung industri med fokus på maskinsystem, moduluppbyggnad och slutmontage av industriella lösningar.
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsplanering, beredning eller liknande produktionsnära roll och som trivs i en strukturerad och ansvarstagande funktion.
• Erfarenhet från tillverkande industri
• Erfarenhet av produktionsplanering och eller beredning
• God förståelse för produktionsflöden och materialstyrning
• Förmåga att läsa och tolka tekniska underlag
• God IT-vana och erfarenhet av affärssystem
• Erfarenhet av Monitor eller Odoo är meriterande
• Mycket goda kunskaper i svenska samt god engelska
• B-körkort
Du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har lätt för att se helheten och samarbetar obehindrat med olika funktioner i organisationen.
Du trivs i en roll där kvalitet, planering och ansvar går hand i hand.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
