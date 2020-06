Vi söker en positiv och energisk Exportansvarig! - Hrb Sweden AB - Säljarjobb i Karlskrona

Hrb Sweden AB / Säljarjobb / Karlskrona2020-06-17Viking Toys grundades 1974 och är ett familjeägt företag som är specialiserade på tillverkning av leksaker i plast. Genom att ha ett fokus på hållbarhet och säkerhet har vi också lyckats utveckla en egen produktnisch där vi nått stor framgång. Försäljning, administration och marknadsföring sköts från vårt huvudkontor i Torsås. Tillverkningen finns sedan några år tillbaka i Vietnam. Viking Toys arbetar med lokala återförsäljare i mer än 60 länder och i varje land finns ett väl fungerande distributionsnät.Läs mer om oss på www.vikingtoys.se. Viking Toys är ett internationellt leksaksföretag som nu söker en positiv och energisk lagspelare med ett säljande tänk.2020-06-17Rollen som Exportansvarig är en utvecklande position i företaget med stort fokus på försäljning och marknadsföring. Din uppgift blir att stötta, utveckla och motivera våra samarbetspartners i ett 20-tal länder från vårt kontor i Torsås.Du kommer också vara delaktig i planeringen av våra marknadsaktiviteter såsom mässor och andra viktiga internationella forum. I tjänsten ingår ca 45 resdagar per år.Viking Toys två fokusområden är skola och retail med en ökad andel internetbaserad försäljning.Vem är du?Vi är ett litet team, vilket betyder ett nära samarbete och dagligt utbyte inom arbetet. Vi hjälps åt och lär oss av varandra, vilket leder till professionell utveckling för oss alla. Vi kommer därför lägga stor vikt vid din personlighet. Vi söker en positiv och energisk lagspelare.För att trivas i tjänsten bör du tycka om ett varierande arbete och ha lätt för att anpassa dig i olika sammanhang. Du är strukturerad och intresserad av att bygga bra relationer med både kunder och medarbetare. Du är positiv och kan komma med egna initiativ som för företaget framåt.Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom försäljning eller marknadsföring. Har du några års arbetslivserfarenhet av liknande område är det ett plus men inget krav, det viktigaste är dock att du har viljan att lära.Företaget går mot mer och mer försäljning via internet så kunskap och intresse av onlineförsäljning är meriterande.Du känner dig bekväm med att tala engelska, övriga språk är meriterande.Goda kunskaper i Office-programmen. Övriga program är Lime och Visma.Vi har högt uppsatta mål att jobba mot de närmaste åren och därför behöver vi en kreativ och flexibel person som trivs med ett varierat arbete.Vad kan vi erbjuda dig?Hos Viking Toys får du jobba med roliga produkter av högsta kvalitet. Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete med internationella kontakter, där du får stora möjligheter till personlig utveckling. Vi är enmindre organisation där du har en stor roll i vår framtida utveckling.KörkortskravArbetstider och omfattningProvanställning 6 månHeltidErsättningFast lönSå ansöker duI denna rekrytering samarbetar vi med HR Bolaget.Vi tar inte emot ansökningar via e-post, vanlig postgång och/eller telefon utan endast genom vår annons och hemsida.Sista dag att ansöka är 2020-07-03.Urval sker löpande så vänta inte till sista ansökningsdagen!För frågor om tjänsten, kontakta Daniel Bernhardsson på HR Bolaget.Telefon: 0733- 66 59 86Mail: daniel.bernhardsson@hrbolaget.com Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-07-03Hrb Sweden AB5268776