Vi söker en Plåtslagare/Skadereparatör
2026-02-19
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Gillar du att arbeta med en variation av praktiska arbetmoment där du får hantera flera olika typer av material? Hos oss får du utvecklas.
Vi söker en Plåtslagare/Skadereparatör till vår skadeverkstad i Bockara
Vi söker nu en erfaren och engagerad Plåtslagare/Skadereparatör till vår skadeverkstad, där vi arbetar med reparationer av personbilar, transportbilar och husbilar. Tjänsten passar dig som vill ha ett varierande och praktiskt arbete i en modern verkstad med fokus på kvalitet, säkerhet och effektiva processer.
I rollen som Plåtslagare/Skadereparatör kommer du att arbeta med reparation av karosskador på personbilar, transportbilar och husbilar. Arbetet innefattar riktning, byte och montering av karossdelar samt arbete med flera olika material såsom aluminium, ståldetaljer, trä, plast och glasfiber.
Du ansvarar även för att förbereda underlag inför lackering genom exempelvis spackling och slipning. Vid behov ingår demontering och montering av inredning och andra komponenter i samband med skadeåtgärder.
Vi erbjuder moderna verktyg och avancerad utrustning samt effektiv dokumentation för utförda arbeten, och följer skadeprocesser enligt försäkringsbolagens uppsatta riktlinjer. Rollen innebär ett nära samarbete med skadebesiktning för att säkerställa ett effektivt och kvalitativt arbetsflöde.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av arbete som fordonsplåtslagare eller karosstekniker och är van att arbeta med både personbilar och transportbilar, där erfarenhet av husbilar ses som meriterande. Du har god kunskap om moderna materialsammansättningar, exempelvis aluminium och höghållfast stål, samt erfarenhet av riktarbeten och mätutrustning. Erfarenhet från skadeverkstad som är certifierad av försäkringsbolag är meriterande.
Vi söker dig som är noggrann och kvalitetsmedveten med ett lösningsorienterat arbetssätt och god problemlösningsförmåga. Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar självständigt och trivs i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Samtidigt är du kommunikativ, samarbetsinriktad och bidrar till ett gott arbetsklimat i teamet.
Du har minst B-körkort, där C-körkort är ett plus. Självklart talar och skriver du flytande svenska och engelska.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Plåtslagare/Skadereparatör är en direktrekrytering där du blir anställd av Maskincentrum i Bockara. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090.
Plats: Bockara.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Heltid, måndag till fredag mellan 7 och 16, flextid kan erbjudas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
572 55 OSKARSHAMN Arbetsplats
Maskincentrum i Bockara AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9753238