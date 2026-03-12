Vi söker en Performance marketing specialist
Erna Media AB / Marknadsföringsjobb / Karlstad
2026-03-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Erna Media AB i Karlstad
, Kil
, Kristinehamn
, Säffle
, Munkfors
eller i hela Sverige
Är du analytisk, gillar snabba resultat och drivs av att testa nya saker? Vi letar efter dig som vill ta fullt ansvar för vår betalda annonsering och se till att våra varumärken når ut så effektivt som möjligt.
Om Erna Media
På Erna Media arbetar vi med lokaljournalistik i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Vi jobbar med 14 varumärken där vår största titel är NWT. Vi är en del av Erna Gruppen, som även driver verksamheter inom B2B-marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning, och vi tror starkt på journalistikens kraft att värna demokrati och det fria ordet.
Vår marknadsavdelning B2C arbetar för att fler ska upptäcka, välja och ta del av vår journalistik - genom starka varumärken, datadriven marknadsföring och engagerande kommunikation arbetar vi både med varumärkesbyggande och med försäljning för att öka våra digitala prenumerationer. Just nu är vi mitt i en spännande förändringsfas där vi nyligen inlett ett strategiskt partnerskap för att ytterligare stärka våra erbjudanden och utveckla vårt arbetssätt.
Om jobbet
Som Performance marketing specialist planerar, sätter du upp och optimerar våra annonser i digitala kanaler. Du blir personen som vet hur vi får ut mest av våra annonser. Du skapar inte innehållet själv, men samarbetar nära med våra innehållsproducenter och projektledare för att se till att både material och budget används optimalt för att nå våra mål.
Dina ansvarsområden - Kanaler: Planera och sätta upp kampanjer i Meta, Google Ads, TikTok och Snapchat mfl..
- Löpande optimering: Finjustera målgrupper, budget och placeringar löpande för att hela tiden förbättra resultaten.
- Analys och insikter: Analysera resultat och ta fram tydliga rapporter som hjälper oss att fatta smarta beslut framåt. Du ser vad som funkar bäst digitalt och kan snabbt göra mindre justeringar i text eller uppsättningar för att maximera effekten.
Vem är du?
Vi söker dig som gillar data och siffror, men som framför allt är en nyfiken lagspelare. Rollen är central inom marknadsavdelningen och din personlighet är lika viktig som din tekniska kunskap. - Lagspelare: Du är prestigelös och hjälpsam, ser värdet i att jobba ihop och dela med dig av din kunskap. Du blir ett naturligt bollplank för kollegorna.
- Nyfiken: Du gillar att testa nytt eftersom den digitala världen ändras snabbt. Du är inte rädd för att prova nya kanaler, format eller strategier.
- Kommunikativ: Du kan förklara komplex data på ett enkelt sätt och pedagogiskt guida kollegor i budget- och kanalval.
- Erfarenhet: Du har erfarenhet av annonsering i flera digitala kanaler så som Meta, Google Ads, TikTok eller Snapchat.
- Analytisk: Du är van att följa upp och utvärdera dina insatser.
Hos oss arbetar du i en kreativ miljö tillsammans med ett engagerat team. Vi har kontinuerliga gemensamma aktiviteter och du får dessutom tre extra ledighetsdagar per år genom vårt kollektivavtal.
Placering: Karlstad
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2026, urval sker löpande under denna period.
Har du frågor? Hör av dig till mailto:sara.hedlund@ernamedia.se
, Marknadschef B2C Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erna Media AB
(org.nr 556194-4587) Arbetsplats
Erna Media , Marknad Jobbnummer
9794235