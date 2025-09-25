Vi söker en passionerad cykelmekaniker
2025-09-25
Vi söker ytterligare en passionerad cykelmekaniker till vår verkstad
Vill du vara en del av ett engagerat team som älskar cyklar och strävar efter att skapa den ultimata cykelupplevelsen för våra kunder?
Är du serviceinriktad, ambitiös och sätter alltid kunden i fokus?
Då är detta en chans för dig att växa i en stimulerande och bitvis hektisk miljö!
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra med dina kunskaper inom cykelreparation och service.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att serva och reparera cyklar men även butiksarbete med kundkontakt samt uppackning av varor m.m.
Meriterande för tjänsten är dokumenterad arbetslivserfarenhet som cykelmekaniker samt data- och kassavana.
Vi erbjuder en 6 månaders provanställning, heltidstjänst, avtalsenlig lön (Svensk Handel), med möjlighet till förlängning.
Tillträde: 2 mars.
Maila din ansökan och CV till oss senast 7 december. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
