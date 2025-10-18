Vi söker en passionerad Bartender!
2025-10-18
Älskar du att stå bakom baren och skapa upplevelser som gästerna minns?
Vi söker nu en driven och social bartender som vill bli en del av vårt team och bidra till att varje kväll blir något extra.
Om tjänsten
Som bartender hos oss är du en central del av upplevelsen - du blandar klassiska och moderna cocktails, serverar öl och vin med precision och ser till att gästerna känner sig välkomna och sedda.
Du arbetar nära servisen och hovmästaren för att skapa ett smidigt flöde och en härlig stämning i lokalen.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som bartender i restaurang eller bar
Är snabb, noggrann och har en naturlig känsla för service
Kan hantera stressade situationer med ett leende
Har god kunskap om drinkar, öl och vin
Är positiv, social och gillar att jobba i team
Talar svenska och engelska flytande
Vi erbjuder:
En livlig och trivsam arbetsplats med fokus på glädje och kvalitet
Möjlighet att utvecklas inom en etablerad restauranggrupp
Personalrabatter, events och ett starkt team
Heltid eller deltid enligt överenskommelse, med start snarast möjligt
Plats:
O'Learys Hötorget - Slöjdgatan 11, Stockholm
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
