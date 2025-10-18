Vi söker en passionerad Bartender!

Obw One AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-10-18


Älskar du att stå bakom baren och skapa upplevelser som gästerna minns?
Vi söker nu en driven och social bartender som vill bli en del av vårt team och bidra till att varje kväll blir något extra.
Om tjänsten
Som bartender hos oss är du en central del av upplevelsen - du blandar klassiska och moderna cocktails, serverar öl och vin med precision och ser till att gästerna känner sig välkomna och sedda.
Du arbetar nära servisen och hovmästaren för att skapa ett smidigt flöde och en härlig stämning i lokalen.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som bartender i restaurang eller bar

Är snabb, noggrann och har en naturlig känsla för service

Kan hantera stressade situationer med ett leende

Har god kunskap om drinkar, öl och vin

Är positiv, social och gillar att jobba i team

Talar svenska och engelska flytande

Vi erbjuder:
En livlig och trivsam arbetsplats med fokus på glädje och kvalitet

Möjlighet att utvecklas inom en etablerad restauranggrupp

Personalrabatter, events och ett starkt team

Heltid eller deltid enligt överenskommelse, med start snarast möjligt

Plats:
O'Learys Hötorget - Slöjdgatan 11, Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: fkorkmaz@live.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OBW One AB (org.nr 559037-6694)
Slöjdgatan 11 & Allmännagränd 6 (visa karta)
111 57  STOCKHOLM

Arbetsplats
Olearys Hötorget & Allmännagränd

Jobbnummer
9563442

