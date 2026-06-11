Vi söker en överförmyndarhandläggare
Stenungsunds kommun / Administratörsjobb / Stenungsund Visa alla administratörsjobb i Stenungsund
2026-06-11
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsunds kommun har tillsammans med Lilla Edet, Orust och Tjörns kommuner en gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsund som värdkommun. Överförmyndarenheten för de fyra kommunerna sköts av tjänstepersoner som är anställda i Stenungsunds kommun.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. I sektor stödfunktioner ingår Administration och digitalisering, Näringsliv, Kommunikation och samordning, Fastighet och Service. Stödfunktionernas uppdrag är att underlätta för kommunens sektorer att fokusera på sin verksamhet. Som överförmyndahandläggare arbetar du inom sektor stödfunktioner, funktionen för Administration och digitalisering där Överförmyndar- och rådgivningsenheterna ingår.
Inom Överförmyndarenheten arbetar idag åtta personer – sex handläggare och två handläggare/administratörer. En handläggare har nu valt att gå vidare till en annan tjänst inom kommunen och vi söker därför en handläggare.
Det team du blir en del av präglas av arbetsglädje, kvalitetsmedvetenhet och professionalitet. Tillit, förtroende och samverkan är nyckelord i vårt arbete.
Vi delar kunskap och stöttar varandra för att lyckas med vårt viktiga uppdrag.
Hos oss i Stenungsund får du möjlighet att utvecklas i din roll och ta tillvara din kompetens. Vi erbjuder flextid, kompetensutveckling och friskvårdsbidrag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning inom godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Utreda och besluta om anordnande, jämkning och upphörande av godmanskap.
• Utreda behov av förvaltarskap och ansöka hos tingsrätten.
• Tillsyn av ställföreträdarnas verksamhet genom exempelvis granskning av redovisningshandlingar och års- och slutberättelser.
• Beslut om arvoden
• Handlägga ärenden kring samtycken såsom exempelvis uttag från spärrat konto, fastighetsförsäljning och arvsskiften.
• Företräda överförmyndarnämnden i domstol
• Rekrytera och utbilda ställföreträdare
• Registrering, diarieföring samt kontakter via telefon och e-postKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom ekonomi, juridik, statsvetenskap, socialt arbete, offentlig förvaltning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• God kunskap om lagar och regler inom offentlig verksamhet samt familjerätt, arvsrätt och socialrätt
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• Vana att arbeta i digitala miljöerDina personliga egenskaper
• Kommunikativ, serviceinriktad och ordningsam
• Analytisk med förmåga att bedöma komplexa situationer och fatta välgrundade beslut
• Ansvarstagande med god samarbets- och initiativförmåga
• Strukturerad och trivs med att arbeta med siffror
• Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt med bibehållen kvalitet
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning och överförmyndarhandläggning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Viss personkontroll görs innan anställning (ekonomisk samt utdrag ur belastningsregistret).
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Överförmyndahandläggare/samordnare
Caroline Olsson caroline.olsson@stenungsund.se Jobbnummer
9958644