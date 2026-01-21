Vi söker en nyfiken och driven Software Engineer till vårt team!
2026-01-21
Vill du vara med och utveckla smarta, robusta och användarvänliga mjukvarulösningar som gör skillnad på riktigt? Hos oss på Ramudden Nordics & Baltics får du chansen att jobba med både backend och frontend, integrera system och samarbeta med härliga kollegor - både lokalt och globalt.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som Software Engineer är ditt övergripande uppdrag att bidra med tekniska lösningar som driver Ramuddens digitala utveckling genom innovativa och effektiva mjukvarusystem.
Vad kommer du att göra hos oss?
• Designa, utveckla och förbättra mjukvarusystem som hjälper verksamheten att växa och bli ännu bättre.
• Du kommer att ansvara för att bygga och förvalta integrationsadapters i en event-driven arkitektur baserad på Azure Service Bus, där system kommunicerar asynkront för att säkerställa skalbara och robusta dataflöden.
• Jobba med moderna tekniker som C#, .NET, Azure, TypeScript, React och Python.
• Samarbeta med andra utvecklare, arkitekter och intressenter för att ta fram de bästa lösningarna.
• Hålla dig uppdaterad om nya trender och tekniker - vi gillar när du är nyfiken och vill lära dig mer.
• Dokumentera det du gör så att vi kan bygga vidare tillsammans.
Placeringsort: Gävle, med viss flexibilitet att jobba remote eller från annan plats.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Löneform: Månadslön
Vem är du?
• Du har examen inom IT eller liknande, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Du har jobbat minst 5 år med system- eller mjukvaruutveckling.
• Du gillar att lösa problem, tar ansvar och är självgående.
• Du är kommunikativ och kan förklara tekniska saker på ett enkelt sätt.
• Extra plus om du har erfarenhet av molntjänster, integrationer eller certifieringar inom relevanta områden.
Hos oss får du:
• Ett team som stöttar varandra och har kul på jobbet.
• Möjlighet att påverka och bidra till företagets digitala resa.Om företaget
På Ramudden Nordics & Baltics brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser genom anpassade lösningar och omtanke om människors trygghet. Med 90 depåer runt om i Norden (Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland) erbjuder vi uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar för att säkerställa trygga arbetsplatser i trafikerade miljöer. Vårt syfte är att alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra värdeord
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på Jobb & karriär | RamuddenÖvrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Låter det intressant? Hör av dig till oss - vi ser fram emot att lära känna dig! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), http://www.ramudden.se/ Jobbnummer
9695781