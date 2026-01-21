Vi söker en ny projektpedagog!
Förskolan Barncompaniet Boden Ekonomisk Fören / Förskollärarjobb / Boden Visa alla förskollärarjobb i Boden
2026-01-21
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Förskolan Barncompaniet Boden Ekonomisk Fören i Boden
Förskolan BarnCompaniet söker en projektpedagog.
Som projektpedagog har du tillsammans med en kollega ansvaret för en barngrupp. I det arbetet ingår bland annat att driva projekt tillsammans med barnen utifrån deras intressen, läroplanen och de utvecklingsmål som prioriteras på Barncompaniet, dokumentera, ansvara för utvecklingssamtal och föräldramöten.
Hos oss finns förutom projektpedagoger även pedagoger med andra inriktningar såsom ateljeristor, utepedagoger och idrottspedagog. Denna organisation har vi valt för att kunna rikta fortbildning, ta tillvara pedagogers olika kompetenser samt att du som pedagog ska kunna fokusera på just din del i barnens lärande. Dessa områden ser vi som viktiga delar i barnens utveckling och lärande, tillsammans bildar vi en helhet. Vi har ett projekterande förhållningssätt tillsammans med våra barn och tycker att det är viktigt att våra barn får möta och lära sig i många olika sammanhang. Vill du vara delaktig i verksamhetsutveckling, utvecklas som människa och som pedagog är vi den rätta arbetsplatsen för dig.
BarnCompaniet är ett personal- och föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening (ej vinstdrivande) där föräldrar och anställda är delägare, vilket ger möjlighet till hög delaktighet. Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola med rika och unika lärmiljöer. På Barncompaniet har vi eget kök där vi lagar mat från grunden och ser kosten som en viktig del av verksamheten. Vi lägger energi och resurser på riktad kompetensutveckling och avsätter mycket tid för reflektion både på individuell och arbetslag/grupp nivå. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att utmana barnen i deras lärande och säkerställa kvaliteten på verksamheten. Hos oss får du stöd och mentorskap för din utveckling.
Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller barnskötare och har erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar inom förskolan. Du behöver vara en lagspelare med förmåga att arbeta självständigt. Som person är du strukturerad, drivande och kan fatta egna beslut.
I arbetslagen arbetar vi nära varandra och är beroende av att våra kollegor tar ansvar för det som åligger dem i deras profession. Du bör därför ha hög arbetsmoral och känna lojalitet med din arbetsplats, kunna vara flexibel och ta ansvar i en kollegial samverkan.
Har du någon speciell talang eller kompetens som kan bidra till vår verksamhet är det ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@barncompaniet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektpedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Barncompaniet Boden Ekonomisk Fören
Gammelängsgatan 2c (visa karta
)
961 67 BODEN Arbetsplats
Barncompaniet Boden Ek Fören, Förskolan Kontakt
Rektor
Åsa Rönnqvist info@barncompaniet.se 073-8016175 Jobbnummer
9697472