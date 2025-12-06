Vi söker en noggrann transkriberare på deltid!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du student och vill ha ett flexibelt extrajobb som du kan göra helt på distans? Då kan detta vara rätt roll för dig!
OM TJÄNSTEN
Som transkriberare kommer du att ta emot ljudfiler från våra kunder och omvandla dem till korrekt och tydlig text. Arbetsmängden varierar beroende på kundens behov, vilket innebär att det inte finns fasta dagar när du kommer arbeta. Det är därför viktigt att du trivs med att arbeta självständigt och att du är flexibel.
För att passa i rollen behöver du vara ansvarstagande, ha god självdisciplin och kunna leverera i tid.
Du erbjuds
• Ett flexibelt deltidsjobb som passar perfekt vid sidan av studier
• Hemarbete från valfri plats
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-06Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att systematiskt omvandla inspelat tal till text, vilket är avgörande för dokumentation och informationsspridning. Du kommer att ansvara för att säkerställa precision och fullständighet i alla transkriptioner.
• Lyssna noggrant på ljud- och videomaterial
• Konvertera talat innehåll till skriftlig text med hög precision
• Granska och redigera transkriptioner för att säkerställa kvalitet och korrekthet
• Hantera olika ämnesområden och dialekter
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola på minst 50 %
• Har minst 1,5 - 2 år kvar av dina studie
• Avancerad kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• God förmåga att lyssna och fokusera under längre perioder
• Grundläggande kunskap om grammatik och stavning
• Har tidigare erfarenhet av serviceyrken
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att använda transkibering
• Tidigare erfarenhet av att skriva längre texter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Strukturerad
• Ordningsam
• Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116184". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9632047