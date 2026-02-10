Vi söker en noggrann servicetekniker!
2026-02-10
Vill du arbeta med maskiner i toppklass och se till att de alltid är redo för nya uppdrag? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Här får du en viktig roll där du får kombinera ditt tekniska intresse med känsla för detaljer och bidrar till att våra entreprenadmaskiner håller högsta standard. Du kommer att utgå från en av anläggningarna i norra Stockholm men kommer även vara behjälplig på andra anläggningar i Stockholmsområdet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Däck- och hjulskiften
In- och utvändig tvätt av entreprenadmaskiner
Enklare reparation och service av maskiner och verktyg samt säkerhetsställa att allt är redo för uthyrningProfil
Vi tror att du gillar ordning och reda, har ett öga för detaljer och ett intresse för teknik och maskiner. Du är serviceinriktad, pålitlig och tar gärna ansvar för att jobbet blir riktigt bra. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med fordon eller entreprenadmaskiner är det ett stort plus men det viktigaste är din inställning och vilja att lära. B-körkort är ett krav.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Frida Eriksson på 076-009 65 02. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen till Starfinder - och till ett jobb där din noggrannhet gör skillnad varje dag!
Starfinder är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@starfinder.se Jobbnummer
9733588