Vi söker en Nämndsekreterare!

Vi söker dig som vill ha en central roll i det demokratiska arbetet och bidra till att våra politiska beslutsprocesser fungerar smidigt och rättssäkert. Som nämndsekreterare blir du en viktig länk mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare.
Om uppdraget
Som nämndsekreterare ansvarar du för det administrativa och praktiska arbetet kring politiska sammanträden. Det innebär bland annat att du förbereder möten genom att kvalitetssäkra beslutsunderlag och publicera handlingar för mötesdeltagare och allmänhet. Under sammanträden fungerar du som sekreterare och ansvarar därefter för att protokoll justeras, anslås och expedieras enligt gällande regler.
Arbetet kräver noggrannhet, analytisk förmåga och god känsla för service. Du behöver kunna arbeta självständigt men också ha en mycket god samarbetsförmåga, eftersom rollen innebär många kontakter med både kollegor och politiker.
ArbetsuppgifterI rollen som nämndsekreterare ingår bland annat att:
• Hantera och registrera handlingar i dokument- och ärendehanteringssystem - Skicka kallelser till beredningar och nämndsammanträden - Ge administrativt stöd och service till personal och förtroendevalda - Vara sekreterare vid möten och ansvara för protokollföring - Expediera och publicera beslut och protokoll
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen eller annan relevant utbildning - Minst ett års erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller liknande roll inom offentlig sektor. - God erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem - Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation och har kunskap om kommunal beslutsprocess.
Omfattning och varaktighet
Omfattning: Heltid, 39 timmar per vecka, Arbetstid: Kontorstid, med visst kvällsarbete (1-2 kvällar per månad) Uppdragets längd: 6 månader Ersättning
