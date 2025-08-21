Vi söker en Miljöhandläggare
Vi söker dig som är i början av din karriär inom miljöområdet och vill utvecklas i en roll där du får arbeta nära erfarna miljöspecialister.
Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom naturvetenskap eller teknik med miljöinriktning, och gärna upp till tre års erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden. Du har genomfört och rapporterat miljötekniska undersökningar i både jord och grundvatten, och är van att arbeta enligt Naturvårdsverkets och SGI:s vägledningar.
För att lyckas i rollen har du dessutom gått SGF:s kurs Miljötekniska markundersökningar eller motsvarande certifiering via Nordtest.
Som person är du noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är kommunikativ, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att skapa goda samarbeten med olika aktörer.
I rollen får du:
Stötta miljöspecialister i arbetet med statens miljögaranti.
Delta i samverkansmöten med statliga bolag.
Kvalitetssäkra och handlägga ärenden inom förorenade områden.
Bidra i utveckling av rutiner, protokollföring och projekthantering.
Placering är i Borlänge eller Solna, med krav på cirka 60 % närvaro på kontor. Vissa resor kan förekomma (ca 4 gånger per år).
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialiserat konsultbolag som hjälper organisationer med rekrytering och uppdrag inom teknik, projektledning och specialistkompetenser. Vi arbetar nära både våra uppdragsgivare och konsulter för att säkerställa smidiga processer, tydlig kommunikation och hög leveranskvalitet. Så ansöker du
