Vi söker en Mekaniker till Uppsala
Fresenius Kabi AB / Processoperatörsjobb / Uppsala Visa alla processoperatörsjobb i Uppsala
2026-01-23
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Vill du vara med och skapa en tillverkning i världsklass? Vill du vara en av underhålls nyckelpersoner och verka i produktionens hjärta? Då kan den här tjänsten vara något för dig!
Vi söker nu en person till tjänsten som Underhållsmekaniker inom Maintenance/ Technical Department. Vår underhållsavdelning på Fresenius Kabi i Uppsala består av mekaniker och elektriker samt elsäkerhetsansvarig/konstruktör. Vi servar våra kunder som är produktion med underhåll
Tjänsten omfattar arbete med produktionssupport, planerat underhåll och tekniska förbättringar. Den innefattar är bland annat:
Reparationer & renoveringar av utrustning
Utföra Förebyggande/korrigerande & akut underhåll
Samarbeta och planera underhåll med tillsammans med produktion
Utföra mindre maskinbearbetning/svetsning/plåtarbete
Felsökning på vår processutrustning
Delta i projekt/förbättringsaktiviteter
Arbeta i underhållssystemet SAP PM mot arbetsorder
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för mekanik och gärna med teknisk/mekanisk utbildning, eller motsvarande dokumenterad erfarenhet förvärvad på annat sätt. Du har lätt för att samarbeta med andra och drivs av att arbeta för att nå uppsatta mål. Som person ser vi att du är flexibel, serviceinriktad och tar eget ansvar.
För att lyckas i rollen ser vi att du har stort tekniskt kunnande, och starkt intresse är en självklarhet för denna tjänst. B-körkort är ett krav. Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Då engelska är koncernspråk är det nödvändigt att du kan förstå och göra dig förstådd på engelska. Erfarenhet av arbete med verkstadsmaskiner (svarv & fräs) samt erfarenhet inom läkemedelsindustrin är meriterande men inget krav. Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse. Tillträde omgående.Arbetstiden är förlagt till dagtid med beredskap. Företaget tillhandahåller en beredskapsbil.
Vi erbjuder dig en ansvarsfull och självständig roll i ett globalt företag där du har ett spännande och utvecklande arbete med att vara med att bygga upp och påverka en verksamhet för att göra den effektiv och långsiktig. Ett aktivt arbete med varierande arbetsuppgifter.Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för fjärde året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kristoffer Lundbäck, 018-644 508.
Facklig kontaktperson är Andreas Karlsson för IF Metall, 018-644 394 alt kan du mejla till if.metall.brunna@fresenius-kabi.com
.
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: erika.lantz-paulsen@fresenius-kabi.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058), http://www.fresenius-kabi.se Arbetsplats
Fresenius Kabi Jobbnummer
9702509