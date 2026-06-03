Vi söker en manlig personlig assistent - heltidstjänst
Skaraborgsassistans Ekonomisk Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mariestad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mariestad
2026-06-03
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skaraborgsassistans Ekonomisk Förening i Mariestad
, Töreboda
eller i hela Sverige
Du kommer få möjligheten att arbeta som personlig assistent till positiv och social 30 årig kille som bor med familj lite utanför Mariestad. I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid hans arbete, fritid, hushållssysslor samt andra former av fysiskt stöd.
Du som söker är kille/man som är lugn, närvarande och kan ta initiativ samtidigt som du bör ha en förståelse för att du ibland kommer hålla dig i bakgrunden. Ingen särskild utbildning krävs utan vi utgår från personkemi och personlig lämplighet för uppdraget. Då egen bil finns är körkort ett krav och du behöver även tillgång till egen bil för att kunna ta dig till och från jobbet.
1 heltidstjänst med arbetstid dag, kväll, helg och natt med sovande jour. Dygns-pass finns vilket innebär färre arbetsdagar. Möjlighet att anpassa sin arbetstid och tjänstgöringsgrad kan finnas i viss mån. Vi är angelägna att få rätt person på rätt plats så tillträdesdag kan ske i samråd.
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos minderåriga samt hos vissa vuxna innan en ev. anställning. Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Kollektivavtal Fremia-Kommunal.
Välkommen med din ansökan märkt "UL" senast 2026-07-03 till arbetsgivaren via e-post: info@skaraborgsassistans.com
Anställningsintervjuer hålls löpande. Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju.
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av medlemmarna själva helt utan vinstintresse. Vi är idag 44 medlemmar med ca 280 personliga assistenter och vi är själva arbetsledare för våra egna assistenter medan SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""UL"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk Förening
, http://www.skaraborgsassistans.com
Hammarsmedsgatan 5 (visa karta
)
542 35 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SkaraborgsAssistans Jobbnummer
9944659