Vi söker en lärare i textilslöjd!
2025-12-18
Vi söker en engagerad vikarie i textilslöjd som vill arbeta med elever i årskurs 3-9 på en trevlig och välkomnande skola i Gustavsberg.
Om uppdraget:
Vikariat under hela vårterminen 2026
Undervisning i textilslöjd åk 3-9
Arbetstider cirka kl. 08.00-16.00, måndag-fredag
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor och elever
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att undervisa i textilslöjd och/eller ett stort intresse för ämnet
Är en trygg och tydlig ledare i klassrummet
Trivs med att samarbeta och är en god lagspelare
Är en positiv förebild med stort engagemang för arbete med barn och unga
Så söker du jobbet
Skicka in din ansökan via länken i annonsen eller ansök direkt på vår hemsida. Bifoga CV samt personligt brev och intyg från relevanta utbildningar eller tidigare arbetsgivare. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För att arbeta inom skola krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret - beställ det redan idag via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid frågor, kontakta Tilda Olin på 072-536 38 89.
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige men främst i Stockholm och Uppsala.
Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Som konsult får du möjlighet att prova olika arbetsplatser och hitta din drömarbetsplats. Samtidigt får våra kunder chansen att lära känna framtida medarbetare. Ett win-win koncept för alla parter!
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precator Pedagogerna AB
(org.nr 556784-8980) Kontakt
Tilda Olin Svensson tilda.olin@precator.se Jobbnummer
9653893