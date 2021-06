Vi söker en lärare i Svenska och Svenska som andra språk till Di - Didaktus Skolor AB - Gymnasielärarjobb i Järfälla

Prenumerera på nya jobb hos Didaktus Skolor AB

Didaktus Skolor AB / Gymnasielärarjobb / Järfälla2021-06-30Didaktus Gymnasium ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi på Didaktus tror på att varje människa behövs. För oss är varje elev unik och vill ge samtliga elever en trygg, utvecklande och hoppfull skolgång.Didaktus har två skolor - Liljeholmen och Jakobsberg. Läs mer på www.didaktus.se. Om ArbetsplatsenDidaktus gymnasium Jakobsberg är en gymnasieskola med utbildning inom samhälls-, natur-, barn och fritid- och vård och omsorgsprogrammet, samt introduktionsprogram.Skolan ligger centralt i Jakobsberg nära anslutning till pendeltåg och bussar. Skolan har idag cirka 400 elever.2021-06-30Vi söker dig som är behörig lärare och har lärarlegitimation i svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå. Tjänsten är på 100% och du kommer att ha kurserna SVA 1,2 &3, SVE2.Vi värdesätter att du är målinriktad, har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera våra elever. Du är driven, nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Som medarbetare är du flexibel och självgående, men trivs också med att jobba i team med övriga kollegor.Övrig informationTillträdesdag: 2021-08-11Placeringsort: JärfällaAnställningsform: Tillsvidare 100%Sista dag att ansöka är 2021-07-30, vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Pia Johansson. pia.johansson@didaktus.se Är du den vi söker?Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Didaktus Gymnasium ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se. Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-30Didaktus Skolor AB5839762