Vi söker en Lagerstyrman
2025-11-01
Marine Supplies Sweden AB är Sveriges gladaste leverantör av utrustning och service till yrkessjöfart. Våra kunder är proffs - och det måste vi också vara. Just nu bygger vi upp vår lager- och logistikverksamhet i Göteborg och vi söker dig som vill vara med från början och göra det ordentligt.
Vi letar efter en person som gillar struktur, ordning och att saker flyter som de ska. Någon som inte ryggar för att kavla upp ärmarna, men som också tänker ett steg längre: Hur kan vi göra det här smartare? Snabbare? Säkrare?
Vad innebär jobbet?
Som lagerstyrman är du mitt i flödet - från inleverans till utleverans. Du ansvarar för att lagret fungerar varje dag och att rätt saker kommer in, rätt saker går ut, och allt sker med precision och koll. Rollen är både praktisk och administrativ - och ibland innebär den även att du levererar varor till kund själv, när det behövs.
Du kommer att:
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser
Plocka, packa och skicka utgående ordrar
Registrera och hantera artiklar i våra system
Hålla lagret organiserat och effektivt
Samarbeta tätt med säljteam, leverantörer och transportörer
Utföra leveranser till kunder vid behov (främst i närområdet)
Vara med och bygga upp rutiner och struktur för framtiden
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har jobbat med lager, logistik eller distribution tidigare
Trivs med att både arbeta fysiskt och sitta vid datorn
Är självgående, ordningsam och har känsla för detaljer
Tänker ett steg före och gillar att lösa problem innan de uppstår
Är van att arbeta i system och hanterar svenska flytande i tal och skrift
Har B-körkort
Sjötid och/eller värnplikt är starkt meriterande. Truckkort är en fördel men inget krav - det ordnar vi om du är rätt person.
Vad får du hos oss?
En nyckelroll i ett växande bolag där du är med från start
Möjlighet att påverka hur vi organiserar vårt lager och våra logistikflöden
En vardag som kombinerar ordning, tempo och problemlösning
Ett bolag med korta beslutsvägar, schyssta kollegor och högt i tak
Friskvård, pensionslösning och vettiga villkor
