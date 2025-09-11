?? Vi söker en Lageroperatör - tillsättning sker löpande!
2025-09-11
Som lageroperatör får du en varierad vardag med stort ansvar för flödet på lagret. Du blir en viktig länk mellan lager, produktion och transport - och ser till att allt rullar smidigt från inleverans till utleverans.
• Hålla ordning på internlogistiken
• Hantera tullärenden och provbegäran från kundservice/produktion
• Lastning av bilar och övriga arbetsuppgifter på lagret
• Stötta produktionen när lastvolymerna är lägre
• Arbeta kvällsskift var sjätte vecka - annars dagtid
Vi söker dig som har
• Truckkort A1-A4 samt B1-B3
• God fysik - du gillar att arbeta praktiskt och är inte rädd för att ta i
• Goda kunskaper i svenska och kan kommunicera på engelska med chaufförer från hela världen
• Datavana och systemintresse är ett stort plus
• Är en lagspelare - den viktigaste pusselbiten för att snabbt passa in i teamet
Om Adecco
Som en av världens största HR-leverantörer har vi individens utveckling och kundens behov i fokus, för vi vet hur viktigt det är för ett företags konkurrenskraft att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats. I Sverige erbjuder Adecco skräddarsydda personallösningar, såväl bemannings- och rekryteringsslösningar som interimslösningar.
På Adecco försöker vi hitta rätt person, med rätt kompetens på rätt plats. Därav ser vi dig som en av våra grundpelare varpå vi erbjuder följande förmåner inom bolaget: kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension, försäkringar, terminalglasögon, kompetensutveckling och en marknadsmässig lön.
