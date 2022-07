Vi söker en laboratorieingenjör till QC

Fresenius Kabi AB / Laborantjobb / Uppsala

2022-08-01



Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.Under mottot "Caring for life" sätter Fresenius Kabi människan i centrum, som patient, kund och medarbetare.I Brunna, Kungsängen, finns produktionsanläggningen för råvarutillverkning av bland annat äggfosfolipider och NaGlyP.Sektionen för analys av råvaror på Fresenius Kabi är placerad på anläggningen i Brunna. Här ansvarar man för kemiska analyser för att säkerställa kvaliteten på de inkomna och de egentillverkade råvarorna. Avdelningen utgör en viktig funktion för kvalitetskontrollen av råvaror som används vid Fresenius Kabis tillverkning av läkemedel. Gruppen har ca 1 8 medarbetare som arbetar nära varandra i team och har roligt på jobbet.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna består främst av att utföra analysarbete efter metodbeskrivningar. Du planerar eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar där det under perioder kan förekomma korta deadlines vilket förutsätter god förmåga att hantera flera pågående aktiviteter samtidigt och göra relevanta prioriteringar.Till arbetsuppgifterna hör också att delta i avvikelseutredningar, samt upprätta och underhålla avdelningens SOP:ar .Om digVi vill att du som söker har:Akademisk utbildning inom analytisk k emi eller motsvarande kompetens. * Erfarenhet av analytiskt kemiskt arbete inom läkemedelsindustri, är meriterande. * God förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift på engelska och svenska * God kunskap i GMP är meriterande. * Lätt att samarbeta och förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, analytisk kompetens och förmåga att självständig utföra uppgifter inom satta tidsramar.Om tjänstenTjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse.Placeringen är i Brunna, Upplands-BroOm ossVi är ett växande företag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över 37 000 anställda världen över. Vi är stolta över våra produkter och det genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Vår världsomfattande utsträckning innebär att där finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.KontaktVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Albin Berkemar sektionschef, 08-581 78 167 , albin.berkemar @fresenius-kabi.com.Då det är semestertider vill vi informera om att frågor kan besvaras först i slutet av augusti.Fackliga kontaktpersoner är Linnea Soldemo för Unionen, 08 - 581 78125 och Karin Reijmar - Brunnström för SACO, 018-644 034.Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan, urval och rekrytering kan komma att ske löpande.Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post .Varaktighet, arbetstid2022-08-01Enligt avtalSista dag att ansöka är 2022-09-15Fresenius Kabi AB6850618