Vi söker en Laborant till Kvalitetskontroll Råvarulabb
2026-03-27
Eurenco Bofors AB i Karlskoga utvecklar och tillverkar krut och sprängämnen för både civil och militär
marknad. Bolagets kunder finns spridda i världen, med fokus på Europa och USA. Eurenco Bofors AB ingår i en världsomspännande koncern med huvudkontor i Frankrike. I Karlskoga är vi idag ca 460 personer och totalt i koncernen är vi ca 1600 medarbetare. Bolaget är nu inne i en tillväxtfas och har en stark position på marknaden.
Läs mer på www.eurenco.com

Om tjänsten
Vi söker nu en laborant till vår avdelning för kvalitetskontroll (råvarulabbet).
Tjänsten gäller för 2-skift. Avdelningarna ansvarar för kemisk, fysikalisk och ballistisk kontroll av hela processen, från inkommande råvaror till färdig produkt inom explosivämnen. Idag består verksamheten av cirka 30 medarbetare och laboratoriet är välutrustat med moderna analysinstrument.
Arbetsuppgifterna innefattar att utföra kemiska och fysikaliska analyser enligt fastställda kontrollmetoder. Arbetet omfattar både rutinkontroller av prover på inkommande råvaror från våra olika fabriker, samt från vår forskning och utvecklingsavdelningen.
Om dig:
Två av våra grundvärderingar är "Säkerheten först" och "Kundnöjdhet", därför ser vi att du som person är noggrann, strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du har lätt för att hantera fler uppgifter samtidigt, då arbetet i laboratoriet innebär att flera processteg ofta pågår parallellt. "Stark laganda" är också en av våra grundvärderingar. Vi värdesätter därför god samarbetsförmåga, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Intresse för arbetet och en stark ansvarskänsla är något vi ser som en självklarhet.
Dina personliga egenskaper är av stor betydelse för tjänsten och vi tror att du har en vilja att utvecklas tillsammans med företaget och ser förändringar som en utmaning. Vi anser också att det är meriterande om du tidigare har arbetat inom explosivämnesbranschen och/eller med kemiska processer.
Kvalifikationskrav:
Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande, önskvärt att du läst en naturvetenskaplig linje där bland annat kemi ingår Flytande svenska i tal och skrift God datavana, speciellt Office-paketet
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i laboratorium och med kemiska analyser Eurenco ingår i en internationell koncern, därför är det meriterande om du behärskar det engelska språket, både i tal och skrift B-körkort
Vad kan Eurenco erbjuda dig?
Du erbjuds en unik möjlighet att komma in i en expansiv fas där du som laborant får en central roll att göra skillnad för verksamheten och dess medarbetare. Om du drivs av att samverka med andra kommer du att trivas på Eurenco, en internationell miljö med hög tillväxt och unika produkter. Att du får ta del av ett konkurrenskraftigt förmånspaket ser vi som en självklarhet!
Kontaktinformation
Har du frågor kring tjänsten kontakta Beata Karttunen, gruppchef råvarulabb, på tfn 070 - 668 37 78. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Alice Gustafsson, HR, på tfn 070-252 28 69.
Fackliga kontaktuppgifter: Susanne Sandvik, Akademikerföreningen, tfn 073-668 39 42 alt Magnus Ferm, Unionen, tfn 070-618 35 60.Så ansöker du
Ansökan till tjänsten sker via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 2026-04-17, men vi arbetar löpande med rekryteringen så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Eurenco Bofors AB
