Vi söker en kyrkogårdsföreståndare, 100%
Vellinge-Månstorps församling / Administratörsjobb / Vellinge Visa alla administratörsjobb i Vellinge
2026-06-15
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Vi söker en kyrkogårdsföreståndare, 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Vår församling ligger 15 km söder om Malmö. Här finns nio kyrkor, tolv kyrkogårdar och 8500 församlingsmedlemmar. Vårt arbetslag består av 25 anställda – varav 9 kyrkvaktmästare.
Kyrkogårdsföreståndaren kommer bl.a. att
Leda och fördela arbetet för begravnings- och serviceverksamheten
Ha ett övergripande ansvar för planering och utveckling av församlingens kyrkogårdar
Ansvara för att begravningsplatserna utvecklas och vårdas på ett effektivt, snyggt och ändamålsenligt sätt
Bevaka att lagar och bestämmelser följs
Medla vid tvist om gravrättsfrågor
Ha både personal- och budgetansvar
Vara direkt underställd kyrkoherden och ingå i ledningsgruppen
Arbeta tillsammans med övriga vaktmästare på kyrkogårdarna
Tjänstgöra vid gudstjänster och kyrkliga handlingar i våra kyrkor
Vi önskar att du har arbetsledarerfarenhet, är strukturerad och utbildad inom trädgårdsskötsel eller har motsvarande kompetens. Dessutom är det meriterande om du har kunskap om kyrkorum och dess inventarier.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan, samt har körkort och tillgång till egen bil. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkoherde Iva-Katharina Kummer 040–426361 eller 0703–426662. Facklig representant: Vision: Frida Abenius 046–718776
Välkommen med din ansökan, meritförteckning samt löneanspråk senast den 4 juli till: Svenska kyrkan Vellinge-Månstorp, Malmövägen 2, 23536 Vellinge, eller vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se
. Intervjuer sker v 28 och 33. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge-Månstorps Församling
(org.nr 252002-7372)
Malmövägen 2 (visa karta
)
235 36 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ankaret Församlexp Jobbnummer
9964891