Vi söker en Kund- & Kommunikationskoordinator
2025-09-01
Älskar du att ge förstklassig service, ha koll på detaljer och samtidigt jobba med sociala medier? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker en engagerad person som vill bli en nyckelspelare i vår verksamhet - en som brinner för att skapa en förstklassig kundupplevelse, både digitalt och i det personliga mötet.
Om rollen
Som kund- & kommunikationskoordinator hos oss blir du navet i kommunikationen mellan salonger, kunder och teamet. Du ser till att allt flyter på smidigt i vardagen och hjälper till att driva vår digitala närvaro framåt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Ta hand om våra kunder - via telefon, mail och vid vissa tillfällen även på plats.
Sköta företagets Meta-kanaler (Facebook & Instagram) och svara på Google-recensioner.
Hantera ombokningar och anställdas bokningar i vårt system.
Kontakta kunder vid sjukfrånvaro för att hitta lösningar och ombokningar.
Bidra till att skapa en positiv, professionell och välkomnande känsla för alla våra kunder samt underlätta arbetsflödet för våra anställda.
Följa upp med kunden efter sina bokade besök för att ta in feedback.
Vem är du?
Du har ett öga för service och gillar att möta människor.
Du är organiserad, lösningsorienterad och trivs med att ha många bollar i luften.
Du har erfarenhet av kundservice och gärna av sociala medier.
Du kommunicerar tydligt och professionellt i både skrift och tal.
Du trivs med att arbeta självgående och bekväm med att ta egna beslut.
Vi erbjuder
En varierande roll där ingen dag är den andra lik.
En chans att kombinera kundservice med digital kommunikation.
Ett härligt team och en arbetsplats med värme, energi och framtidsdrömmar.
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Så här söker du
Låter detta som du? Då vill vi gärna höra ifrån dig! Skicka din ansökan redan idag och bli en del av vårt team. Ansökan skickas till talent@wlcm.se
märk ansökan med "kundansvarig".
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: talent@wlcm.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wlcm Studios AB
