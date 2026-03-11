Vi söker en kommersiellt inriktad Controller!
BAE Systems Hägglunds AB / Controllerjobb / Örnsköldsvik Visa alla controllerjobb i Örnsköldsvik
2026-03-11
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vi söker dig som arbetar med ekonomi och vill bidra i vår kraftiga tillväxtresa och utvecklas tillsammans med oss.
Vi arbetar i en spännande bransch där både befintliga kundkontrakt och anbudsarbete är centralt!
Just nu söker vi en Kommersiellt inriktad Controller.
Din framtida utmaning
Som Kommersiellt inriktad Controller gillar du kommersiella frågor och interaktion med kundens finansiella representanter i projektorganisationen.
Du representerar finansavdelningen i anbudsarbeten, och samarbetar med olika avdelningar inom företaget för att leverera våra åtagande gällande tid, kostnad och kvalitet. Du har en ledande och sammanhållande roll med stöd från olika specialistroller inom finans.
Utifrån anbudets karaktär och komplexitet kommer du bland annat att;
• Driva anbudets finansiella direktiv och struktur
• Ansvara för att ta fram de finansiella beslutsunderlagen som tillhör anbudsarbetet
• Driva anbudets finansiella progress och rapportera till anbudsledare och finansledning
• Analysera bolagets finansiella påverkan utifrån anbudets inriktning och kundens kravbild
• Ha dialog med ledande anbudsresurser i frågor av finansiell och affärsmässig karaktär
• Skapa anbudets finansiella plan
• Ansvara för finansiella scenarioanalyser och utredningar under anbud
• Driva, analysera och rapportera anbudets arbete avseende risker och möjligheter
• Medverka i kundmöten och kontraktsförhandlingar, enligt uppdrag från anbudsledare
• Ta en betydande roll i externa och interna finansiella revisioner utav våra anbud
Den du är
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi eller finans. Tidigare erfarenhet av att hantera kommersiella frågor, avtalsförhandlingar och controlling är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska såväl som på engelska och har mycket goda kunskaper i Excel.
Du är en drivande lagspelare som gillar att arbeta med en blandning av nya och återkommande arbetsuppgifter. Du trivs med kommersiella frågor och i en miljö där förändring är en del av vardagen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss kommer du att ha roligt på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer tillhöra en controller avdelning på ungefär 20 anställda. Våra medarbetare på avdelningen arbetar i allt från anbud, support, utvecklings till leverans projekt. På centrala finansavdelningen har vi ytterligare roller för att stötta verksamheten. Här på BAE Systems Hägglunds AB finns stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-03-11Kontaktperson för detta jobb
Är du intresserad och vill veta mera, kontakta Fredrik Hägglund, Chef Project Controlling på telefon 0660-806 48 eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, tel 070 - 169 91 76.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/91". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Fredrik Hägglund, Rekryterande chef 0660-80648 Jobbnummer
9791774