Vi söker en kock till vårt team!
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2026-07-17
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Vi söker en kock till vårt team!
Älskar du matlagning och vill utvecklas i ett kök där kvalitet, kreativitet och teamwork står i fokus?
Vi är en familjeägd, steampunkinspirerad bar och restaurang och söker nu en kock som vill arbeta varannan helg, med möjlighet till fler pass vid behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad kock, har likvärdig arbetslivserfarenhet eller är under utbildning till kock.
Har ett genuint intresse för matlagning och vill utvecklas i yrket.
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo.
Är en lagspelare som tycker om att samarbeta.
Kan arbeta varannan helg och är flexibel för extra pass vid behov.
Talar och förstår svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker framför allt någon som passar in i vårt team. För oss är ett gott samarbete, en positiv inställning och viljan att utvecklas minst lika viktigt som erfarenhet.
Vi erbjuder:
En unik arbetsplats med en härlig steampunkatmosfär.
Ett familjärt team där vi stöttar och utvecklas tillsammans.
Möjlighet att utvecklas och samla värdefull erfarenhet i ett professionellt kök.
Arbete varannan helg, med möjlighet till fler pass.
Anställning enligt kollektivavtal.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till Victorian@atsteampunkbar.se
och berätta gärna lite om dig själv. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Victorian@atsteampunkbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan extra kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ångpunk Göteborg AB
(org.nr 559210-7923)
Viktoriagatan 2 A (visa karta
)
411 25 GÖTEBORG Jobbnummer
10005267