Vi söker en kock till vår lilla restaurang!
Nguyen, Kim Thuy / Kockjobb / Ljungby Visa alla kockjobb i Ljungby
2025-09-02
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nguyen, Kim Thuy i Ljungby
Vi söker en kock till vår lilla restaurang
Är du en passionerad kock som trivs i en mindre, familjär miljö? Vi söker dig som helst är under 40 år och vill vara med och utveckla vår restaurang vidare.
Vi söker en person som är:
• Ansvarstagande; du tar ägandeskap över köket och ser till att kvaliteten håller hög nivå.
• Tålmodig; du hanterar stressiga situationer med lugn och fokus.
• Serviceinriktad; du har en god känsla för kundbemötande och samarbetar bra med kollegor.
Vi är en liten men ambitiös restaurang där alla hjälps åt. Det är ett heltidsjobb med runt åtta timmars arbete.
Låter det här som något för dig? Skicka gärna ett kort personligt brev och ditt CV. vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: Hellentrinh77@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nguyen, Kim Thuy
Storgatan 21 (visa karta
)
341 43 LJUNGBY Arbetsplats
HellenKim Kontakt
Kim Nguyen hellentrinh77@gmail.com 0702526555 Jobbnummer
9488861