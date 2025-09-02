Vi söker en kock till vår lilla restaurang!

Nguyen, Kim Thuy / Kockjobb / Ljungby
2025-09-02


Visa alla kockjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nguyen, Kim Thuy i Ljungby

Vi söker en kock till vår lilla restaurang
Är du en passionerad kock som trivs i en mindre, familjär miljö? Vi söker dig som helst är under 40 år och vill vara med och utveckla vår restaurang vidare.
Vi söker en person som är:
• Ansvarstagande; du tar ägandeskap över köket och ser till att kvaliteten håller hög nivå.
• Tålmodig; du hanterar stressiga situationer med lugn och fokus.
• Serviceinriktad; du har en god känsla för kundbemötande och samarbetar bra med kollegor.
Vi är en liten men ambitiös restaurang där alla hjälps åt. Det är ett heltidsjobb med runt åtta timmars arbete.
Låter det här som något för dig? Skicka gärna ett kort personligt brev och ditt CV. vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: Hellentrinh77@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nguyen, Kim Thuy
Storgatan 21 (visa karta)
341 43  LJUNGBY

Arbetsplats
HellenKim

Kontakt
Kim Nguyen
hellentrinh77@gmail.com
0702526555

Jobbnummer
9488861

Prenumerera på jobb från Nguyen, Kim Thuy

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nguyen, Kim Thuy: