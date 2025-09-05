Vi söker en kock till Ulricehamns kommun!
Ulricehamns kommun, Kost / Kockjobb / Ulricehamn Visa alla kockjobb i Ulricehamn
2025-09-05
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Kost i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Kosten är en verksamhet inom sektor service i Ulricehamns kommun. Uppdraget för verksamhet kost är att servera måltider till samtliga förskole- och skolelever samt till biståndsbedömda personer i särskilda boenden, i gruppboenden eller i egen bostad. Idag finns det 34 kök som ingår i verksamhet kost.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar samtliga arbetsuppgifter som förekommer i ett storkök, inklusive beställningar, matlagning, servering, disk, och egenkontroll. Arbetet är förlagt till alla veckans dagar, vilket innebär att helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Nu söker vi en kock till Solrosens vård- och omsorgsboende som ligger i centrala Ulricehamn.
Vi söker dig som har en kockutbildning eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från storkök eller restaurang, och vi ser gärna att du har ett stort intresse för matlagning och engagemang i ditt arbete.
Många medarbetare i Ulricehamns kommun kan fler än ett språk. Det är en värdefull tillgång, men det är också viktigt att behärska svenska som ett grundspråk.
För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god datorvana. För att få arbeta i våra verksamheter, är ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister ett krav. Du kan beställa ett registerutdrag här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola.
Det är viktigt att du har en strukturerad förmåga och en god vilja till förändring och utveckling. Du är ansvarsfull och stresstålig i förändrade situationer. Du har förmågan att arbeta självständigt likväl som du är samarbetsvillig, flexibel och serviceinriktad.
ÖVRIGT
Referenstagning kommer att påbörjas efter första telefonintervjun.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/omkommunen/politik-och-beslut/visionochledningsfilosofi/ Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Kost Kontakt
Rekryterare
Maria Theander maria.theander@ulricehamn.se 0321-59 50 83 Jobbnummer
9493182