Vi söker en kock till studenternas kårhus!
Kårservice Östergötland AB / Kockjobb / Linköping
2025-10-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Kårservice söker en kock för extraarbete vid behov på våra kårhus i Linköping.
Våra verksamheter innefattar restaurang, nattklubb, konferens, sittningar och catering, med huvudsaklig inriktning mot studenter vid Linköpings universitet (LiU), men vi välkomnar även allmänhet och företag.
Vi söker dig som vill ha ett flexibelt extrajobb i en dynamisk miljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierade arbetsuppgifter i köket, från à la carte och pubmat till större sittningar och catering. Här möter du en studentmiljö där kreativitet och arbetsglädje står i fokus, samtidigt som vi säkerställer en strukturerad och hållbar arbetsvardag.
Om Kårservice
Kårservice uppdrag är att möjliggöra ett rikare studentliv. Vi skapar mötesplatser för ett studentliv i världsklass vid Linköpings universitet och driver flera kårhus med unika förutsättningar. Genom samverkan med studenter, föreningar och samarbetspartners utvecklar vi verksamheten och skapar fler möjligheter för gemenskap och upplevelser.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du vid behov på våra kårhus i Linköping. Arbetet innefattar allt från förberedelse och tillagning av mat till planering och samarbete med både fast anställd personal och ideellt engagerade studenter. Vi ser gärna att du bidrar med idéer för att utveckla våra menyer och arbeta med hållbara råvaror och metoder.
Arbetstiderna varierar och innefattar dagtid, kvällar och helger utifrån verksamhetens behov.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta i kök, men formell utbildning är inget krav
Tycker om att ta ansvar och kan arbeta både självständigt och i team
Har grundläggande kunskap om livsmedelshygien (HACCP är meriterande)
Trivs i en dynamisk miljö och uppskattar att arbeta i en studentnära verksamhet
Kommunicerar på svenska obehindrat och kan göra dig förstådd på engelska då vi har en hel del internationella studenter i vår verksamhet Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du är:
Serviceinriktad - du har ett positivt bemötande och vill skapa en god upplevelse för våra gäster
Flexibel - du har lätt för att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetstider
Samarbetsvillig - du arbetar bra i team och trivs med att stötta både kollegor och studenter
Ansvarsfull - du har ett strukturerat arbetssätt och ser till att kvalitet och säkerhet upprätthålls i köket
Initiativrik - du ser vad som behöver göras och tar tag i uppgifter utan att alltid vänta på instruktioner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: restaurang@karservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kockansökan - extra". Arbetsgivare Kårservice Östergötland AB
(org.nr 556802-9333), https://karservice.se/
582 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kårhuset Kollektivet Jobbnummer
9581889