Vi söker en kock till Freaks Borlänge!
JP Borlänge AB / Kockjobb / Borlänge Visa alla kockjobb i Borlänge
2026-07-28
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Är du vår nya stjärna i köket?
Det viktigt för oss att hitta rätt person, med rätt attityd och som gillar att jobba i högt tempo. Vi letar efter någon som brinner för att jobba i team, som är kommunikativ och som kan arbeta väl under stress. Hos oss tror vi på dig och tillsammans med kollegorna i köket så levererar vi alltid 100% för gästerna.
Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är ett krav.
Du kommer få en utbildning av oss i vår meny och vårt arbetssätt, vi förväntar oss att du är lättlärd och har inställningen att du aldrig kan vara fullärd!
Vi kan erbjuda dig
stora möjligheter att utvecklas som kock
ett nytt innovativt koncept där man får möjlighet att själv delta i utvecklingen
fantastiska kollegor!
en riktigt rolig arbetsplats
Schema som där vi erbjuder pass på dagtid och kvällar/helger
För att passa bra hos oss tror vi att du
gillar att jobba i lag
kan prestera i en miljö med högt tempo
har lätt för att ta egna initiativ
sprider positiv energi omkring dig
är noggrann och tycker att detaljerna är viktiga
Arbetet är förlagt under dagtid, kvällar och helger.
Vi söker dig som söker en fast tjänst på 75%
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8140044-2120546". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JP Borlänge AB
(org.nr 559246-9638), https://jobb.freaksrestaurants.se
Sveatorget 1 (visa karta
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784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Freaks Jobbnummer
10014521